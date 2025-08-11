Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Donatas Montvydas surengs didžiausią koncertą šiais metais: štai kiek teks pakloti už bilietą

2025-08-11 11:25
2025-08-11 11:25

Šią vasarą, rugpjūčio 29 dieną Vilniaus Kalnų parką sudrebins dar vienas koncertas. Šį kartą ant scenos išvysime Donatą Montvydą. Klausytojai bilietus į koncertą gali įsigyti jau dabar.

Šią vasarą, rugpjūčio 29 dieną Vilniaus Kalnų parką sudrebins dar vienas koncertas. Šį kartą ant scenos išvysime Donatą Montvydą. Klausytojai bilietus į koncertą gali įsigyti jau dabar.

8

Donatas Montvydas rugpjūčio 29 dieną Vilniaus Kalnų parke surengs savo didžiausią koncertą šiais metais, po to, kai praeitais metais praūžė didžiausias koncertas „Žalgirio“ arenoje. 

„Aš buvau pasakęs savo komandai – noriu sulaukti Žalgirio arenos koncerto ir tik tada spręsti, ar organizuosime dar vieną grandiozinį pasirodymą 2025 metais. Ir ši patirtis tik dar kartą įrodė, kokią nuostabią publiką turiu. Pilnutėlė arena, žmonės, kurie nepaisant techninių nesklandumų liko iki paskutinio akordo – tai neįtikėtinai įkvepia. Kūryba yra nuolatinis procesas, tad ilgai ilsėtis nėra kada – vėl neriu į naujus metus, kupinus darbo ir idėjų įgyvendinimo“, – sako D. Montvydas“, – rašo bilietai.lt

Bilietų kaina

Bilietus į koncertą Donato Montvydo koncertą Vilniaus Kalnų parke galima įsigyti bilietai.lt kasose. Bilietų kaina svyruoja nuo 37 iki 45 eurų, priklausomai nuo vietos.

Bilietų kainos išsiskiria į dvi dalis: sėdimos vietos arba stovimos vietos.

Stovima vieta koncerte kainuoja 37 eurus, o sėdima vieta Kalnų parke kainuoja 45 eurus.

„Intensyviai dirbame su įvairiais departamentais ir kūrybininkais. Dėl šio koncerto didiname savo pajėgas iš kūrybinės pusės. Kadangi dar turime laiko, siekiame kuo kruopščiau pasiruošti. Kalnų parke dar nėra buvę tokios scenografijos ir vizualinių sprendimų, kokius ruošiame. Žinoma, neišvengsime iššūkių – pati vieta diktuoja tam tikras taisykles, tačiau jau parengėme skirtingų scenų brėžinius ir ruošiamas dainų demo versijas. Šiame koncerte skambės ne viena ir ne dvi naujos dainos – tai bus pirmas jų gyvas susitikimas su publika“, – rašo bilietai.lt

 

Ip
Ip
2025-08-11 11:41
Šiknos balinimo koncertas turėtu būti nemokamas.
Atsakyti
Fonuškės gerbejams
Fonuškės gerbejams
2025-08-11 11:52
Tik Lietuvoje kreivakojai strikakiuotojai anot scenos drįsta prašyti tokios bilieto kainos kaip daugelis pasaulinio lygio artistų
Iš kur toks debiliskas pasitikėjimas savimi?:(
Nors, jei Lietuvoje yra laaaaaabai daug debilu, sutinkančių už neįgalų vaidinimą mokėti tokius pinigus, kodėl gi ne :(
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
