TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Bilietai.lt“ keičia pavadinimą į „Bilietai PLG“

2025-08-08 14:47 / šaltinis: BNS
2025-08-08 14:47

Didžiausios bilietų platinimo grupės Vidurio Europoje PLG valdoma Lietuvos įmonė „Bilietai.lt“ keičia pavadinimą į „Bilietai PLG“, penktadienį pranešė bendrovė.

Bilietai.lt (nuotr. Organizatorių)

Pasak pranešimo, šis pokytis įvyko dėl tarptautinės PLG grupės augimo.

„Mūsų naujasis pavadinimas atspindi aktualijas – priklausome stipriai tarptautinei grupei, kuri dalijasi žiniomis, technologijomis ir patirtimi. Tai žingsnis į priekį, kuriuo siekiame dar glaudesnio bendradarbiavimo visose rinkose, tačiau išliekame ištikimi savo vietinei tapatybei“, – pranešime sakė „Bilietai PLG“ vadovas Ramūnas Šaučikovas.

Anot pranešimo, tai nekeičia nei įmonės veiklos pobūdžio, nei įsipareigojimų klientams ar partneriams, o prekės ženklas „Bilietai.lt“ išlieka. 

PLG veikia septyniose šalyse ir vienija „Bilietai.lt“, „Piletilevi“, „Bilešu Serviss“, „GoOut.net“, „Ticketstream“, „Bilete.ro“, „Entertix.ro“, „Myticket.ro“, „Kicket“ ir „Biletomat.pl“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

