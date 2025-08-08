„Bilietai.lt“ keičia pavadinimą į „Bilietai PLG“

Pasak pranešimo, šis pokytis įvyko dėl tarptautinės PLG grupės augimo.
„Mūsų naujasis pavadinimas atspindi aktualijas – priklausome stipriai tarptautinei grupei, kuri dalijasi žiniomis, technologijomis ir patirtimi. Tai žingsnis į priekį, kuriuo siekiame dar glaudesnio bendradarbiavimo visose rinkose, tačiau išliekame ištikimi savo vietinei tapatybei“, – pranešime sakė „Bilietai PLG“ vadovas Ramūnas Šaučikovas.
Anot pranešimo, tai nekeičia nei įmonės veiklos pobūdžio, nei įsipareigojimų klientams ar partneriams, o prekės ženklas „Bilietai.lt“ išlieka.
PLG veikia septyniose šalyse ir vienija „Bilietai.lt“, „Piletilevi“, „Bilešu Serviss“, „GoOut.net“, „Ticketstream“, „Bilete.ro“, „Entertix.ro“, „Myticket.ro“, „Kicket“ ir „Biletomat.pl“.
