Sinoptikė įspėja – iš šiaurės vakarų atkeliauja anticiklonas: atneš ne tik šlapdribą

Beveik visoje Europoje, ne tik Lietuvoje, dabar vyrauja niūrūs, pilki orai, nes virš žemyno susiformavo silpnas anticiklonas, vardu „Wencke“.
„Didžioji dalis Europos, ne tik mes, „tūno“ po pilku, niūriu ir žemai pakibusiu dangumi.
Tai silpnas anticiklonas, vardu „Wencke“, su ramiais, bet ūkanotais orais siaura juosta nutįso per Pietų, Vidurio ir Rytų Europą“, – rašė ji.
Dėl debesų neprasiskverbs saulė
Sinoptikės nuomone, dėl temperatūros inversijos saulė negali prasiskverbti pro debesis ir rūką, todėl savaitės pradžioje bus niūru, vėsoka ir drėgna. Ketvirtadienį – audringi stiprūs ciklonai.
„Temperatūros inversija, kai aukštesniuose atmosferos sluoksniuose oro temperatūra aukštesnė, kai kur ir gerokai, nei prie žemės paviršiaus, kol kas neleis saulei pro pilką debesų ir rūko šydą prasibrauti.
Savaitės pradžioje kartais palynos ar miglos dulksna marksnos. Naktimis bus vėsoka, dienomis irgi tik drungnai sušils. Nuo ketvirtadienio, vakariniuose rajonuose ir virš Skandinavijos vis labiau drėgnesni ir audringesni ciklonai stiprės“, – akcentavo E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Pirmadienį, lapkričio 10 d., protarpiais tikras, nedidelis lietutis nulis, daugiausia dieną ir daugiausia pietiniuose rajonuose, kitur dulksna ar rūkai silpnai ir įkyriai marksnos. Rūkai vis dar drieksis, dieną, kai kur prasisklaidę, vakare vėl užtrauks. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį 2–6°C, šilčiausia pajūryje, dieną tik 4–7°C.
Antradienį, lapkričio 11 d., gali šiek tiek kai kur palyti, daug kur dulksna su rūkais ar miglomis maišysis. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį 1–6°C, šilčiausia pietvakariniam, pietiniam pakraštuke ir pajūryje, dieną 5–8°C.
Trečiadienį, lapkričio 12 d., šiek tiek palis, dieną daugiausia pajūryje. Naktį ir rytą dar kai kur rūkai ar miglos drieksis. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną pietų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį 2–7°C, šilčiausia vakariniam pakraštyje ir pajūryje, dieną 7–10°C.
Ketvirtadienį, lapkričio 13 d., šiek tiek palis, popietę jau gausiau vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių, vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, dieną pajūryje gūsiai iki 17 m/s. Naktį 4–7°C, vėsiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną 8–11°C.
Penktadienį, lapkričio 14 d., lis, kai kur ir gausiau. Vėjas pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose pietvakarių 7–12 m/s, naktį gūsiai 15 m/s, šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose nepastovus 4–8 m/s. Naktį 4–6°C, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 7–9°C, dieną 7–10°C.
Šeštadienį, lapkričio 15 d., protarpiais kai kur krituliai, daugiausia lietus, tik pavakare jau daugiausia šlapdriba kris. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną suks į šiaurę, šiaurės rytus 6–11 m/s. Naktį -1–3°C, dieną 2–4°C.
Sekmadienį, lapkričio 16 d., protarpiais nedideli krituliai, dieną daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, naktį vėl gali rūkai driektis. Vėjas šiaurės vakarų 4–8 m/s. Oro temperatūra naktį -1–5°C, pajūryje 2–4°C, dieną 1–6°C, šilčiausia pajūryje.
