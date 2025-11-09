Naujausia orų prognozė: „cepelininis“ dangus, dulksna ir rūkas

Pirmadienį vietomis numatomas nedidelis lietus, dulksna. Naktį daugelyje rajonų, dieną kai kur tvyros rūkas. Vėjas nepastovios krypties, silpnas. Temperatūra naktį 2–7, dieną 5–10 laipsnių šilumos.
Antradienį vietomis truputį palis. Kai kur rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, 2–7 m/s. Temperatūra naktį 1–6, dieną 5–10 laipsnių šilumos.
