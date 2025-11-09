 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naujausia orų prognozė: „cepelininis“ dangus, dulksna ir rūkas

2025-11-09 08:08 / šaltinis: Meteo.lt
2025-11-09 08:08

Šiandien Lietuvoje bus apsiniaukę. Žymesnio lietaus nenumatoma. Vietomis rūkas. Vėjas silpnas. Aukščiausia temperatūra 4–9 laipsniai šilumos.

Ruduo sostinėje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Šiandien Lietuvoje bus apsiniaukę. Žymesnio lietaus nenumatoma. Vietomis rūkas. Vėjas silpnas. Aukščiausia temperatūra 4–9 laipsniai šilumos.

0

Pirmadienį vietomis numatomas nedidelis lietus, dulksna. Naktį daugelyje rajonų, dieną kai kur tvyros rūkas. Vėjas nepastovios krypties, silpnas. Temperatūra naktį 2–7, dieną 5–10 laipsnių šilumos.

Antradienį vietomis truputį palis. Kai kur rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, 2–7 m/s. Temperatūra naktį 1–6, dieną 5–10 laipsnių šilumos.

