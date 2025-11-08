Klimatologas skelbia ilgalaikę orų prognozę: jau aišku, koks bus gruodis

Tokią šilumą, anot klimatologo, lėmė „labai gilūs ciklonai virš Šiaurės Atlanto, kuriuos sustiprino iš Karibų atkeliavusių tropinių sūkurių likučiai“. Susiformavo palankios sąlygos stipriems pietvakarių–vakarų oro srautams, kurie į Vidurio ir Šiaurės Europą atnešė šiltas, drėgnas oro mases.
„Jeigu tokios sąlygos būtų susidarę spalio mėnesio pirmoje pusėje būtume turėję bent savaitę puikios „bobų“ vasaros. Dabar gi dėl trumpo šviesaus paros meto ir mažo saulės aukščio virš horizonto turime tik šiltesnius nei įprasta lapkričio pradžios orus“, – sako docentas.
Šiltas oras nesitrauks
Savaitgalį, pasak jo, šilto oro tėkmė iš Atlanto kiek susilpnės, tačiau visiškai nepasitrauks.
„Įsivyravęs aukštesnio slėgio laukas lems vėsesnes naktis, na ir dienos bus laipsniu kitu šaltesnės, negu buvo iki dabar“, – prognozuoja Stankūnavičius.
Praėjusią savaitę kai kurie orų modeliai rodė, kad antrąjį lapkričio dešimtadienį laukia ryškus atšalimas dėl poliarinio anticiklono virš Baltijos regiono.
Visgi, anot klimatologo, „šios niūrios prognozės šios savaitės viduryje pasikeitė ir prognozuota šalčio banga, tikėtina, praslinks toliau nuo mūsų – virš šiaurinės Skandinavijos, Baltosios jūros regiono ir toliau link Kamos ir Pečioros upių baseino bei šiaurinio Uralo“.
„ Dar viena šalčio (ar šalto oro) banga turėtų atkeliauti į Vidurio Skandinaviją kitos savaitės pabaigoje. Bet ir ta, prognozuojama, bus trumpalaikė“, – aiškina docentas.
Pasak jo, bent iki trečio lapkričio dešimtadienio „jokia šalto oro porcija neturėtų pasiekti Lietuvos“.
Artimiausiomis dienomis Lietuvoje vyraus silpnas pietinių krypčių vėjas, naktimis daug kur formuosis rūkai, o dienomis debesuotumas bus įvairus.
„Maksimali dienos oro temperatūra bus +6 – +11 °C. Panašūs, tačiau kiek vėsesni orai bus ir kitos savaitės pirmoje pusėje“, – teigia Stankūnavičius.
Beveik visoje Europoje orai bus šiltesni nei įprastai
Antradienį, dėl pietinio ciklono virš Ukrainos, galimi trumpalaikiai krituliai rytiniuose rajonuose. Antroje savaitės pusėje reikšmingų pokyčių nenumatoma, nors, pasak klimatologo, „tolimesnės prognozės kol kas nėra itin tikslios“.
Pasak Stankūnavičiaus, beveik visoje Europoje, tiek dabar, tiek artimiausią savaitę, orai bus šiltesni nei įprastai. Didžiausia teigiama temperatūros anomalija prognozuojama pietinei Rusijai ir rytinei Ukrainai. Vėsiau bus tik Islandijoje ir šiaurinėje Skandinavijos dalyje.
Tuo tarpu Andalūzijoje, pietinėje Turkijoje ir Kipre galima tikėtis šilto, bet lietingo rudens orų.
„Tačiau net ir minėtose vietovėse naktys jau bus vėsios“, – pažymi docentas.
Aiškėja, kokia bus gruodžio pradžia
Kitos savaitės pabaigoje vėsesni orai pasieks Škotiją, Norvegiją ir šiaurinę Švediją, o Vidurio bei Rytų Europoje vyraus sausi ar menkai lietingi orai.
„Aktyvi frontinė veikla su intensyvesniais krituliais (kalnuose su sniegu) prognozuojama pačiame vakariniame Europos pakraštyje (Portugalija, Airija, Škotija ir kt.) ir Skandinavijoje“, – tvirtina G. Stankūnavičius.
Už Atlanto, JAV teritoriją jau kitos savaitės pradžioje pasieks stipresnė šalčio banga, kuri, anot klimatologo, persiritusi per rytinę šalies dalį, susilpnėjusi pasieks net Meksikos įlankos pakrantę.
Remiantis ilgalaikėmis prognozėmis, lapkričio pabaiga ir gruodžio pradžia Baltijos regiono pietinėje bei pietrytinėje dalyje bus šiltesnė ir drėgnesnė už normą, o vėliau gruodį orai turėtų priartėti prie daugiametės normos tiek temperatūros, tiek kritulių kiekio atžvilgiu.
