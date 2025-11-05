 
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

„Orai turėtų pagaliau atvėsti“ – pasiruoškite, štai kada spaus šaltukas

2025-11-05 11:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-05 11:10

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniuose tinkluose dalijasi naujausia orų prognoze – pasak jos, link Baltijos ir Lietuvos ateina šiaurinė anticiklono „Vianelde“ dalis, atnešanti sausesnius ir šiltesnius orus. Vis dėlto gražesniais orais ilgai nesidžiaugime, nes nuo kitos savaitės – ryškūs pokyčiai.

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniuose tinkluose dalijasi naujausia orų prognoze – pasak jos, link Baltijos ir Lietuvos ateina šiaurinė anticiklono „Vianelde" dalis, atnešanti sausesnius ir šiltesnius orus. Vis dėlto gražesniais orais ilgai nesidžiaugime, nes nuo kitos savaitės – ryškūs pokyčiai.

1

Anot sinoptikės, šiaurėje ir šiaurės vakaruose esanti ciklonų sistema dar nesitrauks, todėl keletą dienų pūs kiek gaivesnis vėjas. Taip pat tose vietose negausiai palis.

„Antroje savaitės pusėje anticiklono gūbrys jau ir virš Skandinavijos ir Baltijos pasikels, nustums ciklonus toliau nuo mūsų, tad vėjai nurims, lietutis irgi pasitrauks, dangus dažniau prašviesės“, – nurodo E. Latvėnaitė.

Jos teigimu, dienomis bus maloniai šilta, tačiau naktys bus vėsios.

„Saulelė dienomis tik šiek tiek pakilusi, vėl puola slėptis, tad dirvos paviršių mažai sušildo...“ – nurodo sinoptikė.

Orų pokyčius pajusime nuo sekmadienio, kaip praneša E. Latvėnaitė, tikėtinas atšalimas.

„Nuo sekmadienio orai pradės vėsti, sekmadienį ir pirmadienį dar gali padulksnoti, vėliau vėl bus sausiau, bet jau gerokai vėsiau, o naktimis, pagal dabartinius duomenis, jau nuo antradienio ir šaltukas turėtų spustelti.

Tad šią savaitę dar džiaugsimės maloniais orais, o vėliau, kaip ir priklauso priešžiemiui, orai turėtų pagaliau atvėsti“, – aiškina sinoptikė.

Senoviniai būdai prognozuoti orus

Sinoptikė E. Latvėnaitė dalijasi ir būdais, kaip mūsų proseneliai, neturėdami išmaniųjų programėlių ir galimybių, tik stebėdami gamtą, prognozuodazo orus.

„Jei per Visus Šventus (lapkričio 1 d.) šąla – bus lengva žiema.

Jei per Vėlines (lapkričio 2 d.) šlapia – ateinantys metai bus derlingi.

Jei lapkritį sninga ir šąla, sausis bus gražus.

Lapkričio perkūnija ilgą rudenį, o lapkričio darganos – lietingą vasarą žada.

Šv. Martynas (lapkričio 11 d) – su bradu, Kalėdos – su ledu.

Sausas lapkritis – sausą vasarą atneš.

Jei lapkritį sniegas nakvoja, tikra žiema po mėnesio ateis.

Jei lapkritis su sniegu, vasara su vaisiais ir šienu.

Lapkritis – rugsėjo anūkas, spalio sūnus, gruodžio tikras brolis.

Lapkritį purvą braidysi, vasarą šieno neišdžiovinsi.

Jei pirmieji šalčiai prasideda anksti – žiemą bus daug sniego.

Jei sniegas ankstyvas – pavasaris bus šiltas.

Jei sniegas užkrinta medžių lapus, bus švelni žiema.

Lapkritis mišką nurengia, voratinklių drobes sudrasko, vandenį šaldo“, – rašo sinoptikė.

Savaitės orų prognozė

Trečiadienį, lapkričio 5 d., dar šiek tiek palis, daugiausia šiaurės vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose. Naktį ir dienos pradžioje daug kur rūkai nusidrieks. Vėjas pietų, pietvakarių naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s, pajūryje, šiaurės vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose 7–12 m/s. Naktį +3 – +8 °C, šilčiausia vakariniame pakraštuke, vėsiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną +9 – +13 °C.

Ketvirtadienį, lapkričio 6 d., dar šiek tiek palis, daugiausia šiaurės vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, daugiausia naktį. Vėjas pietų, pietvakarių naktį 6–11 m/s, dieną 3–7 m/s. Naktį +3 – +8 °C, vėsiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, šilčiausia vakariniame, šiaurės vakariniame pakraštuke, dieną +10 – +13 °C.

Penktadienį, lapkričio 7 d., be lietaus. Vėjas pietinių krypčių 3–8 m/s. Naktį +2 – +5 °C, vėsiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, pajūryje +6 – +8 °C, dieną +10 – +13 °C.

Šeštadienį, lapkričio 8 d., be lietaus. Vėjas pietų naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį +2 – +5 °C, šilčiausia vakariniame pakraštuke, pajūryje +6 – +8 °C, dieną +9 – +12 °C.

Sekmadienį, lapkričio 9 d., jau gali šiek tiek padulksnoti ar silpnai palyti, naktį ir rytą vėl rūkai daug kur drieksis. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį +2 – +5 °C, pajūryje +6 – +8 °C, dieną +8 – +10 °C.

Pirmadienį, lapkričio 10 d., gali šiek tiek padulksnoti ar silpnai palyti, naktį ir rytą vėl rūkai daug kur drieksis. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį +1 – +4 °C, vėsiausia rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose, dieną +5 – +8 °C.

Antradienį, lapkričio 11 d., be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį +1 – +4 °C, šilčiausia pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose, šiaurinėje Lietuvos pusėje jau gali iki 0 – –3 °C atšalti, dieną +3 – +6 °C.

Trečiadienį, lapkričio 12 d., be lietaus, naktį ir rytą gali šalti rūkai nusidriekti, šarma paviršius pasidabruoti. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį –1 – –5 °C, pajūryje (Kuršių nerijoje) +2 – +4 °C, dieną +1 – +5 °C.

