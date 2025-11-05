 
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Po lietingų dienų – atokvėpis: štai kokios orų permainos laukia

2025-11-05 06:40 / šaltinis: Meteo.lt
2025-11-05 06:40

Savaitės viduryje ir pabaigoje kritulių bus nedaug, temperatūra dienomis sieks apie 10 laipsnių šilumos, o naktimis dar nebus itin šalta. 

0

Trečiadienio dieną be žymesnio lietaus. Vėjas pietvakarių, pietų, 5–10 m/s. Temperatūra  8–13 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį vietomis nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, pietų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 2–7, pajūryje iki 9, dieną 9–13 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 9–13 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Lapkričio 4 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 61 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 7–11, ežeruose – 7–10, Kuršių mariose – 8, Baltijos jūroje – 10 laipsnių šilumos.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

