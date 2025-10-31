Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Netikėta sinoptikės žinia: netrukus orai smarkiai pasikeis – lyg burtų lazdele mostelėjus

2025-10-31 10:56 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-31 10:56

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė praneša, kad Baltijos regioną pasiekė ciklonas Lothar, todėl penktadienis laukia vėjuotas ir lietingas. Visgi savaitgalį orai pamažu rims ir šils. Tuo metu kitą savaitę orai taip pat bus permainingi, tad sulauksime tiek darganotų, tiek ir šiltesnių dienų.

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė praneša, kad Baltijos regioną pasiekė ciklonas Lothar, todėl penktadienis laukia vėjuotas ir lietingas. Visgi savaitgalį orai pamažu rims ir šils. Tuo metu kitą savaitę orai taip pat bus permainingi, tad sulauksime tiek darganotų, tiek ir šiltesnių dienų.

1

E. Latvėnaitė skelbia, kad Baltijos regioną pasiekė ciklonas Lothar. Todėl sulauksime stipresnių vėjų, daug kur pils lietus, gausiau vakariniuose, pietvakariniuose ir pietiniuose šalies rajonuose. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dieną „piktasis“ ciklonas trauksis į rytus, vėjai jau visur į šiaurės vakarus pasisuks, bus dar stiproki, bet tik iki popietės, o vakare visai nurims, lietaus irgi bus tik protarpiais, popietę daugiausia šiaurės rytuose, rytuose“, – praneša sinoptikė.

Šeštadienį, pasak sinoptikės orai jau bus ramesni, šiltesni ir be lietaus. Visgi naktis bus vėsi ir su rūkais.

„Vėlinių sekmadienis jau drėgnesnis, bet dar šiltas, su gaivesniu pietinių krypčių vėjuku“, – pridūrė E. Latvėnaitė

Kitą savaitę orai taip pat bus permainingi. Štai pirmadienis ir antradienis numatomi gana darganoti, visgi vėliau orai vėl kiek aprims. 

„Po darganoto pirmadienio, nuo antradienio vėl turėtų būti sausiau. Dienomis turėtume malonesne, vėlyvo rudens šiluma džiaugtis, bet giedresnės naktys gali būti ir vėsokos ir su rūkais“, – prognozuoja E. Latvėnaitė. 

Savaitės orų prognozė

Penktadienį, spalio 31-osios naktį ir rytą lis, gausiau vakariniuose, pietvakariniuose ir pietiniuose rajonuose, dieną protarpiais palis, popietę daugiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas nakties pradžioje pietų, pietvakarių, po vidurnakčio pietvakarių, vakarų 7–12 m/s, pietiniuose ir pietvakariniuose rajonuose gūsiai 15–20 m/s, pajūryje 21–26 m/s. Dieną vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, dienos pradžioje gūsiai 15–20 m/s, popietę vėjas rims. Naktį +5 – +9 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +8 – +11 °C.

Šeštadienį, lapkričio 1-osios nakties pradžioje šiaurės rytiniuose ir rytiniuose rajonuose kai kur dar gali šiek tiek palyti, vietomis nusidrieks rūkai, dieną be lietaus. Vėjas naktį vakarinių krypčių, dieną pietų, pietryčių 4–8 m/s, vakariniuose rajonuose 6–11 m/s. Naktį +1 – +6 °C, pajūryje +7 – +9 °C, dieną +9 – +12 °C.

Sekmadienį, lapkričio 2-osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną jau protarpiais palis, gausiau pavakarę. Vėjas pietų, pietryčių 6–11 m/s. Naktį +2 – +7 °C, vėsiausia šiaurės rytuose ir rytuose, dieną +10 – +13 °C.

Pirmadienį, lapkričio 3 d. lis, gausiau naktį, dieną tik vietomis ir trumpai. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį +5 – +9 °C, dieną +9 – +12 °C.

Antradienį, lapkričio 4 d. be ženklesnio lietaus, naktį ir rytą vietomis rūkai nusidrieks. Vėjas pietinių krypčių 5–10 m/s, dieną pajūryje 7–12 m/s. Naktį +3 – +8 °C, dieną +8 – +11 °C.

Trečiadienį, lapkričio 5 d. be lietaus. Vėjas pietinių krypčių: naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį +1 – +6 °C, šilčiausia vakariniame pakraštyje +7 – +9 °C, dieną +9 – +12 °C.

Ketvirtadienį, lapkričio 6 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas pietinių krypčių 4–8 m/s. Naktį +4 – +8 °C, šilčiausia vakariniame pakraštyje, dieną +11 – +13 °C.

Penktadienį, lapkričio 7 d. dar be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį +4 – +8 °C, šilčiausia vakariniame pakraštyje, dieną +9 – +11 °C.

