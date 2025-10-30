Sinoptikai perspėja: dalį Lietuvos talžys vėtra – pasiruoškite

Sinoptikų duomenimis, naktį iš ketvirtadienio į penktadienį vakarinėje ir pietvakarinėje šalies dalyje prognozuojami stiprūs vėjai.
Pirmoje nakties pusėje (20–2 val. nakties) pietvakariniuose rajonuose stiprės pietvakarių, vakarų vėjas, gūsiai sieks 15–20 m/s, kai kur 23 m/s.
Antroje nakties pusėje ir penktadienio rytą vėjas bus pietvakarių, vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų. Jo gūsiai sieks 15–20 m/s, vietomis 21–23 m/s, pajūryje iki 27 m/s.
„Kitur bus daug ramiau“, – rašoma puslapyje „Meteo.lt“.
Primename, kad vėjas, kurio greitis siekia 30 m/s jau laikomas uraganiniu. Vis dėlto uragano šią naktį greičiausiai pavyks išvengti.
Sinoptikai primena, kaip stipraus vėjo metu apsaugoti save ir savo turtą:
- išneškite iš balkonų ir kiemų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, arba juos gerai pritvirtinkite;
- jei privalote eiti į lauką, tinkamai apsirenkite;
- nestatykite automobilių prie medžių;
- sandariai uždarykite pastatų langus, duris, stoglangius;
- sutvirtinkite laikinus statinius, konstrukcijas ir įrenginius;
- būkite atsargūs vairuodami automobilį ar vaikščiodami lauke.
Paaiškėjo, kokie bus Vėlinių orai
Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė dalijasi naujausiomis žiniomis, kokie orai bus Vėlinių savaitgalį ir kitos savaitės pirmoje pusėje.
Ketvirtadienį, spalio 30 d., dienos pradžioje be lietaus, įdienojus, pradedant vakariniais rajonais gausoko lietaus debesys „trauks“ tolyn per Lietuvą. Vėjas pietų, pietryčių naktį 6–11 m/s, rytą ir dieną 8–13 m/s, dieną gūsiai 15 m/s, pajūryje vakare iki 17–20 m/s. Naktį 3–7°C, vėsiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną 9–12°C.
Penktadienio, spalio 31-osios, naktį ir rytą dar gausokai lis, dieną protarpiais palis, daugiausia dienos pradžioje. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną vakarų, šiaurės vakarų 8–13 m/s, naktį ir dienos pradžioje 15–20 m/s, stipresnis vakariniuose ir pietiniuose rajonuose, pajūryje gūsiai 21–24 m/s, pavakare vėjas rims. Naktį 6–9°C, šilčiausia pajūryje, dieną 8–11°C.
Šeštadienio, lapkričio 1-osios, naktį gali šiek tiek palyti šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose, rūkai nusidrieks, dieną be lietaus. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną rytų, pietryčių 4–8 m/s. Naktį 2–7°C, dieną 9–12°C.
Sekmadienį, lapkričio 2 d., be ženklesnio lietaus. Vėjas pietryčių naktį 3–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 4–7°C, dieną 10–13°C.
Pirmadienį, lapkričio 3 d., lis, gausiau naktį, dieną tik protarpiais. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 5–9°C, dieną 9–12°C.
Antradienį, lapkričio 4-osios, naktį šiek tiek palis, daugiausia šiauriniuose rajonuose, dieną ženklesnio lietaus. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną pietvakarių 7–12 m/s. Naktį 4–8°C, dieną 10–12°C.
Trečiadienį, lapkričio 5 d., gali šiek tiek palyti vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke. Vėjas pietų pietvakarių naktį 5–10 m/s, dieną 8–13 m/s. Naktį 6–10°C, šilčiausia vakariniam epakraštyje, dieną 9–12°C.
Ketvirtadienį, lapkričio 6 d., protarpiais palis, dieną kai kur gausiau. Vėjas pietų, pietvakarių 7–12 m/s. Naktį 6–10°C, šilčiausia vakariniame pakraštyje, dieną 9–12°C.
