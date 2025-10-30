Kapus lankantiems gyventojams siunčia svarbią žinią: paaiškėjo, kokie bus Vėlinių orai

Sinoptikės žiniomis, Lietuvą užgriuvusį cikloną Lothar I vejasi dar vienas ciklonas Lothar, kuris ketvirtadienį pasieks Pietinę Švediją ir Baltiją.
Vis labiau stiprėdamas, penktadienio naktį jis keliaus netoli Lietuvos. Bus lietaus, sustripės vėjas, ypač pajūryje, todėl keliaujantiems E. Latvėnaitė primena būti dėmesingais ir atsargiais.
Ramesnė, anot sinoptikės, bus šiaurinė Lietuvos pusė.
„Penktadienį įdienojus ciklonas trauksis į rytus, o nuo šeštadienio nakties trumpam užleis vietą ramiam ir sausesniam anticiklono gūbriui“, – praneša E. Latvėnaitė.
Nuo sekmadienio Baltijos regiono link link plėsis naujas ciklonas Marek, o nuo pirmadienio jis pasieks mus savo ramiausia pietine, vėliau pietrytine dalimi.
Šeštadienis ir sekmadienis bus sausesni, o nuo pirmadienio atmosferos frontų debesys vėl atneš lietaus.
„Oro temperatūra irgi bus permaininga – po kiek šiltesnio ketvirtadienio, penktadienį ir savaitgalyje naktimis bus vėsiau, dienomis laikysis gana maloni vėlyvo rudens temperatūra“, – komentuoja sinoptikė.
„Kitą savaitę jau laikysis pastovesni, gana šilti orai ir naktimis, ir dienomis“, – apibendrina ji.
Orų prognozė savaitei
Ketvirtadienį, spalio 30 d., dienos pradžioje be lietaus, įdienojus, pradedant vakariniais rajonais gausoko lietaus debesys „trauks“ tolyn per Lietuvą. Vėjas pietų, pietryčių naktį 6–11 m/s, rytą ir dieną 8–13 m/s, dieną gūsiai 15 m/s, pajūryje vakare iki 17–20 m/s. Naktį 3–7°C, vėsiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną 9–12°C.
Penktadienio, spalio 31-osios, naktį ir rytą dar gausokai lis, dieną protarpiais palis, daugiausia dienos pradžioje. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną vakarų, šiaurės vakarų 8–13 m/s, naktį ir dienos pradžioje 15–20 m/s, stipresnis vakariniuose ir pietiniuose rajonuose, pajūryje gūsiai 21–24 m/s, pavakare vėjas rims. Naktį 6–9°C, šilčiausia pajūryje, dieną 8–11°C.
Šeštadienio, lapkričio 1-osios, naktį gali šiek tiek palyti šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose, rūkai nusidrieks, dieną be lietaus. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną rytų, pietryčių 4–8 m/s. Naktį 2–7°C, dieną 9–12°C.
Sekmadienį, lapkričio 2 d., be ženklesnio lietaus. Vėjas pietryčių naktį 3–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 4–7°C, dieną 10–13°C.
Pirmadienį, lapkričio 3 d., lis, gausiau naktį, dieną tik protarpiais. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 5–9°C, dieną 9–12°C.
Antradienį, lapkričio 4-osios, naktį šiek tiek palis, daugiausia šiauriniuose rajonuose, dieną ženklesnio lietaus. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną pietvakarių 7–12 m/s. Naktį 4–8°C, dieną 10–12°C.
Trečiadienį, lapkričio 5 d., gali šiek tiek palyti vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke. Vėjas pietų pietvakarių naktį 5–10 m/s, dieną 8–13 m/s. Naktį 6–10°C, šilčiausia vakariniam epakraštyje, dieną 9–12°C.
Ketvirtadienį, lapkričio 6 d., protarpiais palis, dieną kai kur gausiau. Vėjas pietų, pietvakarių 7–12 m/s. Naktį 6–10°C, šilčiausia vakariniame pakraštyje, dieną 9–12°C.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!