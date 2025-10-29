Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikai turi blogų žinių: netrukus orai kaip reikiant subjurs

2025-10-29 10:43 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-29 10:43

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniuose tinkluose dalijasi naujausia orų prognoze – pasak jos, šiuo metu geri orai nedžiugina ir beveik visos Europos. Savaitės pabaiga numatoma permaininga – vienos dienos bus audringos ir labai lietingos, o iškart po to seks ramesnės ir šiltesnės dienos.

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniuose tinkluose dalijasi naujausia orų prognoze – pasak jos, šiuo metu geri orai nedžiugina ir beveik visos Europos. Savaitės pabaiga numatoma permaininga – vienos dienos bus audringos ir labai lietingos, o iškart po to seks ramesnės ir šiltesnės dienos.

2

Sinoptikės teigimu, šiuo metu beveik visą Europą ir šiaurės vakarų Atlantą užgulė audringų ir darganotų ciklonų sistema. Artimiausiomis dienomis numatomas lietus ir stiprus vėjas, tačiau nepaisant lietaus, nuo ketvirtadienio turėtų kiek atšilti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Virš šiaurės Europos rytoj šeimininkaus ciklonas Lothar I ir II -asis. Mus šiandien ir rytoj laistys Lothar I- iasis, o ketvirtadienį Baltiją pasieks Lothar I-asis, dar labiau užsisuks (kiek vėliau nei laukta), stiprės vėjas, po sausesnės ketvirtadienio nakties, ketvirtadienio popietę mus pasieks jau gausokas lietus, bet bus šilčiau“, – nurodo E. Latvėnaitė.

Orai šventinį savaitgalį

Pasak sinoptikės, penktadienį orai nedžiugins – bus itin audringi, o naktis bus labai lietinga.

Vis dėlto po audringo penktadienio šeštadienis nusimato ramesnis, taip pat neprognozuojama lietaus. Tiesa, sekmadienis ir naujos savaitės pradžia numatomos permainingos.

„Giedresnė naktis bus vėsoka, bet dieną bus šilčiau. Nuo sekmadienio vis arčiau Baltijos ir Lietuvos nauja ciklonų sistema savo rytiniu pakraščiu plėsis.

Kartais pūs kiek stipresnis pietinių krypčių vėjas, bet kiek įšilę orai dar nesitrauks. Sekmadienį gali šiek tiek palyti, lietingesnė turėtų būti kitos savaitės pati pradžia, vėliau lietaus bus mažai. Bus vis dar gana šilta“, – aiškina sinoptikė.

Orų prognozė savaitei

Trečiadienį, spalio 29 d. protarpiais palis, gausiau vakariniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietvakarių 7–12 m/s, stipresnis pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose, pajūryje naktį gūsiai iki 15 m/s, dieną gūsiai 15–17 m/s. Naktį +2–6 °C, pajūryje +7–9 °C, dieną +7–11 °C.

Ketvirtadienį, spalio 30-osios naktį palis vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, rytą ir dienos pradžioje be lietaus, įdienojus, pradedant vakariniais rajonais, gausoko lietaus debesys „trauks“ tolyn per Lietuvą. Vėjas pietų, pietryčių naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s, gūsiai 15–18 m/s, pajūryje iki 20 m/s. Naktį +3–7 °C, vėsiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną +9–12 °C.

Penktadienį, spalio 31-osios naktį dar gausokai lis, rytą ir dieną gausiau lis šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose, kitur gali tik šiek tiek pakrapnoti. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną vakarų, šiaurės vakarų 8–13 m/s, naktį ir dienos pradžioje 15–20 m/s. Naktį +6–9 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +8–11 °C.

Šeštadienį, lapkričio 1 d. be ženklesnių kritulių, naktį ir rytą nusidrieks rūkai. Vėjas nepastovus naktį 2–6 m/s, dieną rytų, pietryčių 4–8 m/s. Naktį +2–7 °C, dieną +9–12 °C.

Sekmadienį, lapkričio 2-osios naktį be lietaus, dieną jau kai kur gali šiek tiek palyti. Vėjas rytų, pietryčių naktį 3–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį +1–5 °C, dieną +8–11 °C.

Pirmadienį, lapkričio 3-osios dar be lietaus, rytą ir dieną jau turėtų gausokai lyti. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį +5–9 °C, dieną +8–11 °C.

Antradienį, lapkričio 4-osios naktį šiek tiek palis, dieną ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį +4–8 °C, dieną +10–12 °C.

Trečiadienį, lapkričio 5 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas pietų naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį +4–8 °C, šilčiausia vakariniame pakraštyje, dieną +10–12 °C.

