Lietuvoje lietus nesitrauks: Šulija atskleidė, kokie orai laukia

Kol kas orai bus nei vėsūs, nei šilti. Žemiausia temperatūra rytoj paryčiais bus 5–7, vietomis, daugiausia šalies pietuose, 3–4, prie jūros 7–9 laipsniai šilumos, rytoj oras neskubėdamas sušils iki 8–10, prie jūros bus apie 11 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, rytoj bus drungnas ir šlapias ruduo“, – teigia sinoptikas Naglis Šulija. Visą parą bus debesuota, pragiedrulių mažai. Protarpiais lis, naktį šalies vakaruose kai kur smarkokai. Bus vėjuota. Žemiausia temperatūra naktį nuo 3 iki 7, prie jūros 7–9 laipsniai, dieną šils iki 8–10.
Ketvirtadienio naktį palis tik vietomis ir trumpai, dieną iš vakarų ilgiau trunkantis lietus. Vėjas pietinių krypčių, stiprokas. Naktį atvės iki 5–7, dieną šils iki 9–11 laipsnių šilumos.
Penktadienį daug kur palis – naktį ilgiau ir daugiau, dieną trumpiau ir mažiau. Vis dar bus vėjuota. Naktį atvės iki 7–9, dieną šils iki 9–11 laipsnių šilumos.
„Ką gi, bus šlapia, vėjuota, bet tikrai nešalta“, – pridūrė N. Šulija.
Orai Europoje
Didžiojoje Europos dalyje orus rytoj lems kelis centrus turinti žemo slėgio sritis ir aukštas slėgis žemyno pietuose.
Saulėta rytoj bus Balkanų šalyse ir kraštuose aplink jas, kitur vyraus debesuotas dangus, pragiedrėjimų bus, bet mažai.
Į Vakarų ir Vidurio Europą plaukia šilti orai nuo Šiaurės Afrikos ir Viduržemio jūros, gaiviau bus tik rytuose ir šiaurėje.
Romoje rytoj bus saulėta ir 21 laipsnis šilumos, Barselonoje saulė pro debesis ir taip pat 21, Paryžiuje bus debesuota ir 14 laipsnių, Londone debesuota, palis ir šils iki 13; debesuotam Berlyne bus 14 laipsnių, debesuotoje Varšuvoje bus 12 laipsnių šilumos.
