Naujausia Šulijos orų prognozė: įvardijo, koks netikėtumas laukia ir paskelbė svarbią žinią keliaujantiems

N. Šulija taip pat nepraleido progos atliepti šių dienų aktualijas dėl kontrabandinių balionų ir įvardijo, kokia kryptimi artimiausiomis dienomis turėtų pūsti vėjas.
Orai Europoje
Anot N. Šulijos, Europos šiaurėje ir rytuose orus antradienį lems didelė žemo slėgio sritis, pietinėje žemyno dalyje vyraus aukštas slėgis.
Saulėta antradienį bus daugiausia pietuose, palei Viduržemio jūrą, kitur vyraus debesuotas dangus, pragiedrėjimų bus mažai.
Sinoptikas sako, kad vasariška šiluma plykstelės Pietų Ispanijoje, kitur pietuose irgi gana šilta, kuo toliau į šiaurę, tuo orai bus gaivesni.
Romoje antradienį bus saulėta ir 20 laipsnių, Barselonoje irgi saulėta ir bus apie 19 šilumos, Paryžiuje irgi daug saulės ir šils iki 15, Londone panašūs orai ir 14 laipsnių šilumos; Berlyne debesuota, palis ir šils iki 11, Varšuvoje debesuota ir 9 laipsniai šilumos.
Orai Lietuvoje
Lietuvoje pirmadienį buvo debesuoti orai, daug kur lijo arba lynojo.
„Artimiausią naktį irgi numatomas debesuotas dangus, protarpiais lis arba negausiai lynos. Rytoj irgi debesuota, protarpiais lis arba lynos, yra ir teorinė vienos kitos šlapios snaigės tikimybė“, – sako N. Šulija.
Lietuvos link dabar plaukia drungni orai iš vakarų, nuo Atlanto vandenyno. Žemiausia temperatūra naktį bus 3–5 laipsniai šilumos, prie jūros vyraus 6–8 laipsniai. Debesuotą ir vėjuotą dieną oras neskubėdamas sušils iki 8–10 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant – ruduo. Ir naktį, ir dieną protarpiais lis arba lynos, bus ir teorinė šlapios snaigės tikimybė. Bus vėjuota, naktį vyraus vėjo kryptis nuo oro balionų šalies. Oro temperatūra naktį atvės iki 3–5, prie jūros 6–8 laipsnių, dieną šils iki 8–10 laipsnių šilumos“, – prognozuoja N. Šulija.
Naglio Šulijos žinia keliaujantiems
Trečiadienį orai bus labai panašūs – bus debesuota, protarpiais vis palis, šalies vakaruose kai kur gali ir gausokai. Vėjas pietinių krypčių, dieną smarkokas ir gūsingas. Žemiausia temperatūra naktį 4–6, vakaruose 6–8 laipsniai, dieną šils iki 8–10, prie jūros 11 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienis irgi apniukęs, ir naktį, ir dieną daug kur palis, tik ne visur iš karto. Vis dar bus vėjuota. Naktį atvės iki 6–8, dieną šils iki 9–11 laipsnių šilumos.
„Ką gi, orai bus drėgni ir šilti, o savaitės pabaigoje – dar šiltesni. O svarbiausia – vėjas beveik visą laiką pūs nuo balionų šalies pusės, vietomis galimi cigarečių pavidalo krituliai. Bet yra ir geroji žinia – penktadienį vėjas bus vakarų, visi oro uostai dirbs kaip įprasta“, – sako N. Šulija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!