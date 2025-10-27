Į Lietuvą ateina seniai regėti orai – pakvips žiema

E. Latvėnaitė skelbia, kad didžiojoje Europos dalyje orai bus darganoti, o Šiaurės ir Vidurio Europoje savaitės pradžioje net ir audringi.
„Ciklonų sistema, užgulusi Šiaurės, Vidurio ir Rytų Europa vis pasipildys naujais ciklonais iš vakarų, šiaurės vakarų – virš Danijos stabtelėjęs audringasis Benjamin prisijungs iš šiaurės vakarų, su banguotu atmosferos frontu atlėkusį nedidelį cikloną, vardu Klaus, vėliau kiti sūkuriai bandys prisijungti“, – teigia E. Latvėnaitė.
Tiesa, didžioji dalis Lietuvos, pasak sinoptikės, atsidurs ramesnėje šios sistemos dalyje. Visgi savaitės pradžioje pajūryje, ypač Kuršių nerijoje, ir pietvakarinėje šalies dalyje bus ne tik darganota, bet ir gana vėjuota.
E. Latvėnaitė priduria, kad per Lietuvą taip pat keliaus atmosferos frontų debesys, tad daug kur iki pat savaitės pabaigos sulauksime ir lietaus. O savaitės pradžioje gali iškristi ir šlapios snaigės bei ledėkai.
„Vėsesnio oro srautai ir mus pasieks, tad bus vėsiau, ypač naktimis. Dėl savaitės pabaigos orų modeliai vėl „nesutaria“, pagal dabartinius duomenis iš šiaurės su sausesniais, bet vis dar vėsokais orais gali stiprėti anticiklonas“, – rašo sinoptikė.
O pagal vėsiausią orų modelių variantą, vietoje šilumos, Vėlinių metu galime turėti ir gana vėsius, tačiau be kritulių orus.
„Jei bus šiltesnių žinių, kuo skubiau tikslinsime ir pranešime“, – sako E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Pirmadienį, spalio 27 d. palis, dieną kai kur gausiau, vietomis gali pasirodyti ir viena kita ledo kruopa ar šlapia snaigė. Vėjas naktį pietų, rytą ir dieną pietvakarių 7–12 m/s, dieną gūsiai iki 15 m/s, pajūryje 16–18 m/s. Naktį +1 – +5 °C, vėsiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną +6 – +10 °C.
Antradienį, spalio 28 d. palis, daugiau dieną, kai kur gali pasirodyti ir ledo kruopa ar šlapia snaigė. Vėjas naktį pietų 6–11 m/s, dieną pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje ir pietvakariniame pakraštyje gūsiai 15–17 m/s. Naktį +3 – +6 °C, šilčiausia pajūryje +7 – +9 °C, dieną +7 – +9 °C.
Trečiadienį, spalio 29 d. protarpiais šiek tiek palis. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s, dieną pajūryje gūsiai iki 14 m/s. Naktį +3 – +6 °C, pajūryje +7 – +9 °C, dieną +8 – +11 °C.
Ketvirtadienį, spalio 30 d. lis, naktį ir dienos pradžioje gausiau, įdienojus tik vietomis ir trumpam. Vėjas naktį pietų, pietryčių, dieną pietvakarių 7–12 m/s, dieną gūsiai iki 15 m/s, pajūryje iki 17 m/s. Naktį +4 – +7 °C, pajūryje +8 – +10 °C, dieną +9 – +12 °C.
Penktadienį, spalio 31 d. naktį vietomis truputį palis, dieną jau be lietaus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų: naktį 7–12 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį +3 – +6 °C, pajūryje +7 – +9 °C, dieną +8 – +13 °C.
Šeštadienį, lapkričio 1 d. be lietaus, naktį nusidrieks rūkai. Vėjas naktį nepastovus 3–6 m/s, dieną rytų, pietryčių 4–8 m/s, vakariniuose rajonuose 7–12 m/s. Naktį –1 – +4 °C, dieną +6 – +10 °C.
Sekmadienį, lapkričio 2 d. be lietaus, naktį vietomis tiršti rūkai. Vėjas rytų, pietryčių 7–12 m/s. Naktį –1 – +4 °C, dieną +5 – +9 °C.
