Jau aišku, kada sulauksime sniego ir pavojingų orų reiškinių: netrukus pakvips žiema

Tačiau po šio rudeninio neramumo savaitės pabaigoje laukia atšilimas ir netikėtai švelni spalio pabaiga.
„Orai, su ciklonų pagalba, bandė tikrą rudenį vaidinti. Kol kas sėkmingai. Audringasis (gerai, kad ne pas mus) ciklonas, vardu Benjamin pasiekė pietinę Norvegiją ir Daniją, ten ir stabtels, vėliau vis prisijungdamas greitai lekiančius naujus, nedidelius ciklonus iš šiaurės vakarų ir užguls visą Šiaurės ir Rytų Europą. Skandinavija ir Baltija bus ramesnėje rytinėje, vėliau pietinėje, o dar vėliau ir centrinėje šios ciklonų sistemos dalyje.
Nors didelės audros (stiprūs vėjai) mūsų nepasieks, atmosferos frontų debesys su lietumi vis per Lietuvą keliaus, daugiau ar mažiau laistys, o jau nuo rytdienos, orams vėstant, gali ir viena kita šlapia snaigė pasirodyti.
Pajūryje ir vakariniuose rajonuose, susidūrus skirtingoms orų masėms, gali perkūnija sudundėti, net ir ledo kruopos iškristi-daugiausia kitos savaitės pradžioje. Sausiau ir ramiau turėtų būti antroje savaitės pusėje, o nuo ateinančio penktadienio ir gerokai šilčiau. Pagal dabartinius duomenis spalis turėtų atsisveikinti šiltai ir draugiškai“, – praneša E. Latvėnaitė.
Kokia laukia lapkričio pradžia?
„Turėtų būti dar šiltesnė, be ženklesnio lietaus, bet su rūkais naktimis. Kol kas tai gražiausias ir šilčiausias ateinančio šventinio savaitgalio variantas. Tikslinsim ir kuo skubiau apie geresnius ar blogesnius pokyčius pranešim“, – nurodo sinoptikė.
Artimiausių dienų prognozė
Toliau ji pateikia orų prognozę kitos savaitės orams:
Pirmadienį, spalio 27-osios naktį gali tik šiek tiek palyti, dieną jau daugiau ir daug kur lietaus sulauksime, vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose gali perkūnija padudenti, o kai kur viena kita ledo kruopa ar šlapia snaigė gali pasirodyti. Vėjas pietinių krypčių, dieną pajūryje pietvakarių 7-12 m/s, dieną gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai 18-22 m/s. Naktį 1-5°C, vėsiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną 6-9°C.
Antradienį, spalio 28 d. šiek tiek palis, daugiausia dieną, vakariniuose rajonuose galima silpna perkūnija. Vėjas naktį pietų, dieną pietvakarių 5-10 m/s, dieną pajūryje pietvakarių 7-12 m/s. Naktį plius 1-5°C, šilčiausia pajūryje 6-8°C, dieną 7-9°C.
Trečiadienį, spalio 29 d. protarpiais šiek tiek palis, daugiausia naktį ir dienos pradžioje, vėl perkūnija gali sudundėti, o su ja ir ledo kruopos kai kur, daugiausia vakarinėj Lietuvos pusėj, gali iškrist. Vėjas pietvakarių naktį 4-8 m/s, dieną 6-11 m/s. Naktį plius 1-4°C, vakariniam pakraštuke plius 5-9°C, šilčiausia pajūryje, dieną 8-11°C.
Ketvirtadienį, spalio 30 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį pietvakarių 4-8 m/s, dieną suks į pietvakarius 5-10 m/s. Naktį plius 2-7°C, pajūryje 8-10°C, dieną 8-12°C.
Penktadienį, spalio 31 d. be ženklesnio lietaus, naktį gali rūkai nusidriekti. Vėjas nepastovus naktį 3-7 m/s, dieną 5-10 m/s. Naktį plius 2-5°C, dieną 10-14°C.
Šeštadienį, lapkričio 1 d. be ženklesnio lietaus, naktį gali rūkai nusidriekti. Vėjas pietų, pietryčių 4-8 m/s. Naktį plius 5-7°C, dieną 11-15°C.
Sekmadienį, lapkričio 2 d. be lietaus, naktį gali tiršti rūkai nusidriekti. Vėjas pietinių krypčių naktį 4-8 m/s, dieną 7-12 m/s. Naktį plius 5-10°C, dieną net 14-16°C gali būti.
