Iškris pirmosios snaigės ir Lietuvą užklups stichija: ar čia ir prasidės žiema?

Šiandien Lietuvoje buvo labai šilta. Anot sinoptiko, artimiausią naktį oras vės labai nenoriai, ir paryčiais bus nuo 8 iki 10 laipsnių šilumos, šiaurės rytuose apie 11. Dieną oro temperatūra ne kils, o netgi šiek tiek nukris ir įsivyraus 7 – 9 laipsniai šilumos.
„Kitaip tariant, orai ir toliau bus rudeniški. Naktį lis visur, vietomis smarkiai, neturėtų nustebinti ir perkūnija“, – sako N. Šulija.
Iškris pirmosios snaigės
O šeštadienio dieną lietus laipsniškai liausis, bet šiaurėje lis iki pat vakaro. Paryčiais bus nuo 8 iki 10, šiaurės rytuose apie 11 laipsnių, dieną vyraus 7 – 9 laipsniai šilumos.
Sekmadienio naktį trumpai ir negausiai palis tiktai kai kur, dieną palis daug kur, tiktai ne visur iš karto. Žemiausia temperatūra naktį 5 – 7, kai kur apie 4 laipsnius, dieną bus iki 8 – 10 laipsnių šilumos.
Pirmadienį vėl bus lietaus – ir naktį, ir dieną. Lis ne nuolatos, bet yra ir teorinė šlapių snaigių tikimybė. Naktį atvės iki 4 – 6, dieną šils iki 8 – 10 laipsnių šilumos.
Ką gi, kol kas Lietuvoje drungnas šlapias, bet nešaltas ruduo. Atrodo, toks jis bus ir visą kitą savaitę.
