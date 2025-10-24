Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Iškris pirmosios snaigės ir Lietuvą užklups stichija: ar čia ir prasidės žiema?

2025-10-24 17:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-24 17:55

Lietuvoje šiandien buvo apsiniaukę, vietomis su lietumi orai. Artimiausią naktį lietaus debesys apims visą šalį ir kurį laiką lis visur iš karto, maža to, vietomis lis smarkiai. Dieną lietaus debesys pamažu plauks į šiaurę; šalies pietuose liausis lyti dar ryte, o šiaurėje lis iki pat vakaro, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

Lietuvoje šiandien buvo apsiniaukę, vietomis su lietumi orai. Artimiausią naktį lietaus debesys apims visą šalį ir kurį laiką lis visur iš karto, maža to, vietomis lis smarkiai. Dieną lietaus debesys pamažu plauks į šiaurę; šalies pietuose liausis lyti dar ryte, o šiaurėje lis iki pat vakaro, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

REKLAMA
0

Šiandien Lietuvoje buvo labai šilta. Anot sinoptiko, artimiausią naktį oras vės labai nenoriai, ir paryčiais bus nuo 8 iki 10 laipsnių šilumos, šiaurės rytuose apie 11. Dieną oro temperatūra ne kils, o netgi šiek tiek nukris ir įsivyraus 7 – 9 laipsniai šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kitaip tariant, orai ir toliau bus rudeniški. Naktį lis visur, vietomis smarkiai, neturėtų nustebinti ir perkūnija“, – sako N. Šulija.

REKLAMA
REKLAMA

Ruduo
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo

Iškris pirmosios snaigės

O šeštadienio dieną lietus laipsniškai liausis, bet šiaurėje lis iki pat vakaro. Paryčiais bus nuo 8 iki 10, šiaurės rytuose apie 11 laipsnių, dieną vyraus 7 – 9 laipsniai šilumos.

REKLAMA

Sekmadienio naktį trumpai ir negausiai palis tiktai kai kur, dieną palis daug kur, tiktai ne visur iš karto. Žemiausia temperatūra naktį 5 – 7, kai kur apie 4 laipsnius, dieną bus iki 8 – 10 laipsnių šilumos.

Pirmadienį vėl bus lietaus – ir naktį, ir dieną. Lis ne nuolatos, bet yra ir teorinė šlapių snaigių tikimybė. Naktį atvės iki 4 – 6, dieną šils iki 8 – 10 laipsnių šilumos.

Ką gi, kol kas Lietuvoje drungnas šlapias, bet nešaltas ruduo. Atrodo, toks jis bus ir visą kitą savaitę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų