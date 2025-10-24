Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikai perspėja – atkeliauja nemalonūs orai: savaitgalį dangus prakiurs

2025-10-24 06:26 / šaltinis: Meteo.lt
2025-10-24 06:26

Sinoptikai praneša, kad artimiausiomis dienomis daug kur palis, kai kur ir smarkiai.

0

Penktadienio dieną daug kur palis. Vėjas pietinių krypčių, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra 10–15 laipsnių šilumos.

Šeštadienį daugelyje rajonų lietus, vietomis smarkus. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, 7–12 m/s, dieną pietvakarių, 9–14 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 8–13 laipsnių šilumos.

Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur protarpiais lietus. Vėjas pietinių krypčių, 7–12 m/s, dieną pajūryje gūsiai iki 16 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 7–12 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Spalio 23 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 20 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 3–12, ežeruose – 6–11, Kuršių mariose – 8, Baltijos jūroje – 10–11 laipsnių šilumos.

Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

