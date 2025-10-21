Naglis Šulija apie orus: „Artėja permainos“

Lietuvos link plaukia nešiltas oras iš pietryčių, naktimis žemė daug kur pabalo nuo šerkšno, sako N. Šulija.
Anot jo, artimiausia naktis bus ne tokia vėsi, vyraus 1 – 3, prie jūros iki 6 laipsnių šilumos, 1 laipsnis šalčio bus tik kai kur rytuose, dieną vyraus 9 – 11 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, artėja permainos. Šalta sausa giedra trauksis, daugės drėgmės“, – nurodo sinoptikas.
Naktį lietaus tikimybė menka, dieną jau vietomis trumpai ir negausiai palis. Žemiausia temperatūra naktį bus 1 – 3, prie jūros iki 6 šilumos, rytuose kai kur iki 1 šalčio, dieną šils iki 9 – 11 laipsnių šilumos.
Pasakė, kada šils iki 16 laipsnių
O ketvirtadienį jau vyraus debesuotas dangus, ir naktį, ir dieną daug kur palis. Vis dar nerims pietryčių vėjas. Žemiausia temperatūra naktį 6 – 8, aukščiausia dieną 9 – 11, pietvakariuose iki 14 laipsnių šilumos.
Penktadienį irgi vyraus debesuoti orai, naktį vietomis, dieną daug kur palis, bet dažniausiai negausiai. Naktį atvės iki 9 – 11, dieną šils iki 14 – 16 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, žemiausia temperatūra penktadienio naktį bus tokia pat kaip aukščiausia rytoj, o dieną bus tikrai šilta. Vėlgi, penktadienis bus šilčiausia šios savaitės diena, vėliau orai bus ne tokie šilti“ , – sako N. Šulija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!