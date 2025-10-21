Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naglis Šulija apie orus: „Artėja permainos“

2025-10-21 17:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-21 17:55

Lietuvoje šiandien buvo giedri, saulėti nelabai šilti ir vėjuoti orai. Šį vakarą irgi bus giedra, bet vėliau danguje atsiras ir ims daugėti nestorų debesų. Lietaus tikimybė bus menka. Dieną debesuotumas toliau didės, bet pragiedrulių irgi liks. Vietomis trumpai palis, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

Lietuvoje šiandien buvo giedri, saulėti nelabai šilti ir vėjuoti orai. Šį vakarą irgi bus giedra, bet vėliau danguje atsiras ir ims daugėti nestorų debesų. Lietaus tikimybė bus menka. Dieną debesuotumas toliau didės, bet pragiedrulių irgi liks. Vietomis trumpai palis, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

0

Lietuvos link plaukia nešiltas oras iš pietryčių, naktimis žemė daug kur pabalo nuo šerkšno, sako N. Šulija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jo, artimiausia naktis bus ne tokia vėsi, vyraus 1 – 3, prie jūros iki 6 laipsnių šilumos, 1 laipsnis šalčio bus tik kai kur rytuose, dieną vyraus 9 – 11 laipsnių šilumos.

„Kitaip tariant, artėja permainos. Šalta sausa giedra trauksis, daugės drėgmės“, – nurodo sinoptikas.

Naktį lietaus tikimybė menka, dieną jau vietomis trumpai ir negausiai palis. Žemiausia temperatūra naktį bus 1 – 3, prie jūros iki 6 šilumos, rytuose kai kur iki 1 šalčio, dieną šils iki 9 – 11 laipsnių šilumos.

Ruduo
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo

Pasakė, kada šils iki 16 laipsnių

O ketvirtadienį jau vyraus debesuotas dangus, ir naktį, ir dieną daug kur palis. Vis dar nerims pietryčių vėjas. Žemiausia temperatūra naktį 6 – 8, aukščiausia dieną 9 – 11, pietvakariuose iki 14 laipsnių šilumos.

Penktadienį irgi vyraus debesuoti orai, naktį vietomis, dieną daug kur palis, bet dažniausiai negausiai. Naktį atvės iki 9 – 11, dieną šils iki 14 – 16 laipsnių šilumos.

„Kitaip tariant, žemiausia temperatūra penktadienio naktį bus tokia pat kaip aukščiausia rytoj, o dieną bus tikrai šilta. Vėlgi, penktadienis bus šilčiausia šios savaitės diena, vėliau orai bus ne tokie šilti“ , – sako N. Šulija.

