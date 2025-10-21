Kalendorius
Orai

Netrukus Lietuvą užgrius orų permainos: štai kas laukia

2025-10-21 06:42 / šaltinis: Meteo.lt
2025-10-21 06:42

Sinoptikai praneša, kad antradienį lietaus nenumatoma, tačiau ateinančiomis dienomis kritulių netrūks.

0

Šiandien lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių, 8–13 m/s, pajūryje 15 m/s. Temperatūra 6–11 laipsnių šilumos.

Trečiadienio dieną kai kur trumpai palis. Vėjas pietryčių, 8–13 m/s. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 4, pajūryje iki 6 laipsnių šilumos, dieną 9–13 laipsnių.

Ketvirtadienį vietomis trumpai palis. Vėjas pietryčių, naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 3–8, dieną 10–15 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Spalio 20 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 19 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse – 5–13, ežeruose – 7–12, Kuršių mariose – 9, Baltijos jūroje – 10–11 laipsnių šilumos.

Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

