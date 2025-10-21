Netrukus Lietuvą užgrius orų permainos: štai kas laukia

Šiandien lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių, 8–13 m/s, pajūryje 15 m/s. Temperatūra 6–11 laipsnių šilumos.
Trečiadienio dieną kai kur trumpai palis. Vėjas pietryčių, 8–13 m/s. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 4, pajūryje iki 6 laipsnių šilumos, dieną 9–13 laipsnių.
Ketvirtadienį vietomis trumpai palis. Vėjas pietryčių, naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 3–8, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 20 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 19 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse – 5–13, ežeruose – 7–12, Kuršių mariose – 9, Baltijos jūroje – 10–11 laipsnių šilumos.
Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
