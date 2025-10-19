Naujausia orų prognozė: šaltis primins apie artėjančią žiemą

Pirmadienį be žymesnių kritulių. Naktį ir rytą vietomis rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šalčio, vakariniuose rajonuose vietomis 1–4 laipsniai šilumos, dieną bus 6–11 laipsnių šilumos.
Antradienį be žymesnių kritulių. Vėjas pietryčių, naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, Kuršių nerijoje bus 3–5 laipsniai šilumos, dieną numatoma 8–13 laipsnių šiluma.
