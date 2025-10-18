Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naujausia sinoptikų žinia: jau padvelks žiema

2025-10-18 08:07 / šaltinis: Meteo.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Meteo.lt aut.
2025-10-18 08:07

Savaitgalio orai bus rudeniški – bus ir šilumos, ir lietaus, naktį paspaus ir pirmasis šaltukas.

Savaitgalio orai bus rudeniški – bus ir šilumos, ir lietaus, naktį paspaus ir pirmasis šaltukas.

REKLAMA
1

Šeštadienį daug kur, ypač pietrytinėje šalies pusėje, palis. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra 5–10 laipsnių šilumos.

Sekmadienio naktį pietrytiniuose rajonuose kai kur nedideli krituliai. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3, Kuršių nerijoje iki 5 laipsnių šilumos, dieną 6–11 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmadienį kritulių tikimybė maža. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1, vakariniame šalies pakraštyje iki 2–5 laipsnių šilumos, dieną 7–12  laipsnių šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Hidrologinė situacija

Spalio 17 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 25 cm per parą.

REKLAMA

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse – 6–13, ežeruose – 8–13, Kuršių mariose – 11, Baltijos jūroje – 12 laipsnių šilumos.

Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Naujasis tv3.lt kalendorius: čia rasite dienos horoskopą, orus, vardadienius. Išbandykite!

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietus, šlapdriba (tv3.lt koliažas)
Sinoptikė įspėja – Lietuvą užgrius ciklonas: laukia audringesni orai, snaigės (7)
Skubėkite pasimėgauti orais: grįš tikra vasara, tačiau netrukus – pokyčiai
Skubėkite pasimėgauti: grįš tikra vasara, tačiau netrukus – pokyčiai (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų