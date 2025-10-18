Naujausia sinoptikų žinia: jau padvelks žiema

Šeštadienį daug kur, ypač pietrytinėje šalies pusėje, palis. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra 5–10 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį pietrytiniuose rajonuose kai kur nedideli krituliai. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3, Kuršių nerijoje iki 5 laipsnių šilumos, dieną 6–11 laipsnių šilumos.
Pirmadienį kritulių tikimybė maža. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1, vakariniame šalies pakraštyje iki 2–5 laipsnių šilumos, dieną 7–12 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 17 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 25 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse – 6–13, ežeruose – 8–13, Kuršių mariose – 11, Baltijos jūroje – 12 laipsnių šilumos.
