Po lietingų dienų pasirodys saulė: štai kada numatomos permainos

Lietuvoje rytojus debesuotas, bus lietaus. Naktį 2–7 laipsniai šilumos, dieną – 5–10 aukščiau nulio.
Klaipėdoje bus apie 9 šilumos ir saulė pro debesį. Visuose kituose didžiuosiuose miestuose labiau apsiniaukę. Šiauliuose ir Panevėžyje apie 7 laipsnius, Kaune ir Vilniuje – tiek pat temperatūros, bet jau su lietumi. Varėnoje ir Druskininkuose dangaus vaizdas bus panašus, bet pora laipsnių šilčiau.
Sekmadienį orai mūsų šalyje kiek keisis. Naktį pietrytiniuose rajonuose kai kur nedideli krituliai, bus nuo 2 laipsnių šalčio iki 3, o Kuršių nerijoje ir iki 5 laipsnių šilumos. Bet diena jau bus giedresnė, džiugins daugiau saulės, temperatūra sieks 6–11 laipsnių šilumos.
Nauja savaitė prasidės sausais, šaltesniais orais. Pirmadienio naktį tikėtinas minusas – bus nuo 4 laipsnių šalčio iki 1, kai kur 5 laipsnių šilumos. Dieną turėtų šilti iki 7–12 laipsnių.
Orai Europoje
Europos pietuose ir vakaruose dar džiugins šilti ir saulėti orai, o rytuose orus dar lems žemas atmosferos slėgis, bus lietinga. Bet apniukusį dangų ir čia greit keis saulė.
Romoje rytoj net 22 šilumos ir saulė. Barselonoje – 20, o Lisabonoje – net 27. Paryžiuje kiek labiau debesuota ir 16 laipsnių. Londone laipsniu mažiau. Berlyne saulėta, šils iki 10-ies. Varšuvoje smarkesnis lietus ir apie 9 laipsnius šilumos. Stokholme ir Baltijos šalių sostinėse – apie 7–9 aukščiau nulio ir apniukę.
