Orai

Po lietingų dienų pasirodys saulė: štai kada numatomos permainos

2025-10-17 18:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-17 18:00

Sinoptikai praneša, kad artimiausiomis dienomis bus lietaus, tačiau sekmadienį orai keisis, bus daugiau saulės.

0

Lietuvoje rytojus debesuotas, bus lietaus. Naktį 2–7 laipsniai šilumos, dieną – 5–10 aukščiau nulio.  

Klaipėdoje bus apie 9 šilumos ir saulė pro debesį. Visuose kituose didžiuosiuose miestuose labiau apsiniaukę. Šiauliuose ir Panevėžyje apie 7 laipsnius, Kaune ir Vilniuje – tiek pat temperatūros, bet jau su lietumi. Varėnoje ir Druskininkuose dangaus vaizdas bus panašus, bet pora laipsnių šilčiau.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sekmadienį orai mūsų šalyje kiek keisis. Naktį pietrytiniuose rajonuose kai kur nedideli krituliai, bus nuo 2 laipsnių šalčio iki 3, o Kuršių nerijoje ir iki 5 laipsnių šilumos. Bet diena jau bus giedresnė, džiugins daugiau saulės, temperatūra sieks 6–11 laipsnių šilumos.

Nauja savaitė prasidės sausais, šaltesniais orais. Pirmadienio naktį tikėtinas minusas – bus nuo 4 laipsnių šalčio iki 1, kai kur 5 laipsnių šilumos. Dieną turėtų šilti iki 7–12 laipsnių.

Orai Europoje

Europos pietuose ir vakaruose dar džiugins šilti ir saulėti orai, o rytuose orus dar lems žemas atmosferos slėgis, bus lietinga. Bet apniukusį dangų ir čia greit keis saulė.

Romoje rytoj net 22 šilumos ir saulė. Barselonoje – 20, o Lisabonoje – net 27. Paryžiuje kiek labiau debesuota ir 16 laipsnių. Londone laipsniu mažiau. Berlyne saulėta, šils iki 10-ies. Varšuvoje smarkesnis lietus ir apie 9 laipsnius šilumos. Stokholme ir Baltijos šalių sostinėse – apie 7–9 aukščiau nulio ir apniukę.

TOLIAU SKAITYKITE
