  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Atskleidė, kokie orai laukia per Vėlines ir kokia bus žiema: parodė pati gamta

2025-10-16 10:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-16 10:50

Artėjant Visų Šventųjų ir Vėlinių dienoms visi lietuviai patrauks į kapines pagerbti mirusiųjų artimųjų atminimo. Dėl šios priežasties ne vienam smalsu, kokių orų verta tikėtis ir ką pasiruošti šioms dienoms – akinius nuo saulės ar skėčius.

Lietus, žiema, Vėlinės, asociatyvi nuotr. (nuotr. Paulius Peleckis/BNS, Fotodiena, Roberto Riabovo)

Artėjant Visų Šventųjų ir Vėlinių dienoms visi lietuviai patrauks į kapines pagerbti mirusiųjų artimųjų atminimo. Dėl šios priežasties ne vienam smalsu, kokių orų verta tikėtis ir ką pasiruošti šioms dienoms – akinius nuo saulės ar skėčius.

1

Anksčiau apie būsimus Vėlinių orus pasakojo gamtos ženklus stebinti ir pagal juos nuo vaikystės orus spėjanti lietuvė Janina. 

Ji taip pat ankstesnio pokalbio metu trumpai užsiminė apie tai, kada bus galima spręsti apie žiemos orus bei ką apie būsimą žiemą galima pasakyti dabar.

Vėlinėms verta pasiruošti skėčius

Anksčiau Janina pasakojo, kad dar praėjusią savaitę visi galėjo pasidžiaugti saulėtais ir sausais orais, pasimėgauti pamažu rudenėjančia gamta, nes gyveno Bobų vasaros laiku.

Vis tik dabar, anot jos, laukia pokyčiai ir ne vienas sužinos, ką reiškia tikras ruduo.

„Prasidės jau tikras ruduo. Nebus jis toks šaltas, kaip visiems atrodo, bet šaltų rytų bus“, – pasakojo Janina.

Taip pat ji pridėjo, kad nors daugelis džiaugėsi saulėtomis dienomis, vis tik dabar atėjo metas daugiau laiko praleisti namuose, nes prasidės lietingas metas.

„Jau pradės lyti, kaip mes sakome, bus lietaus grybams, tad dzūkai džiaugsis. Aišku, nebus taip, kad mus visiškai semtų lietus, bet šiek tiek jo bus“, – sakė ji.

Janina taip pat atskleidė, kad gali nutikti dar viena įdomybė. Pasak jos, nemažai šansų, kad pasirodys perkūnija. Visa tai yra susiję su ilgiau užsitęsusiu vasarišku periodu ir „vėluojančiu“ rudeniu.

„Iš tiesų, koks anksčiau būdavo rugsėjo vidurys, tokia dabar spalio pradžia. Įdomu, kad mes dar ir perkūnijos galime sulaukti, kas yra neįtikėtina“, – sakė ji.

Pašnekovė pridūrė, kad per Vėlines tikriausiai sulauksime lietaus, o po jų dar galėsime pasidžiaugti saule.

„Po Vėlinių panašu, kad dar sulauksime šiltesnių ir saulėtų dienų“, – pranešė ji.

Kokia būsima žiema laukia?

Pasiteiravus Janinos, ko tikėtis iš žiemos, ji tąkart atskleidė, kad spręsti dar kol kas sunku.

Anot jos, lapai kol kas dar žali, krenta ir gelsta iš lėto, tad tik po to, kai nukris, bus galima pateikti spėjimus:

„Apie žiemą dar spręsti gana sunku. Dažniausiai sprendžiu iš nukritusių lapų, o šiemet jie visi dar žali ir keičia spalvas tik palengva. Kaip bus toliau – dar nėra aišku.“

Visgi, visiems smalsuoliams Janina taip pat pranešė, kad ši žiema, ko gero, bus vėsesnė nei pernai.

„Pagrindiniai paukščiai daug kur vėliau išskrido, o jų skrydis vyko vidutiniame aukštyje dėl to žiema turėtų būti rimtesnė nei pernai. Čia faktas“, – sakė ji.t

