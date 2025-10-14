Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Meteorologai apie šių metų orus: vienas mėnuo buvo šalčiausias šiame amžiuje

2025-10-14 15:33 / šaltinis: Meteo.lt
2025-10-14 15:33

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Meteo.lt) socialiniuose tinkluose praneša, kad kol kas šiais metais orai yra beveik visu laipsniu šiltesni nei įprastai, o šie metai turėtų pakliūti tarp 10 šilčiausių metų per visą meteorologijos stebėjimų istoriją. Tiesa, meteorologai priduria, kad vienas mėnesis šiais metais buvo ir šalčiausias šį amžių.

0

„2025 m. sausio–rugsėjo mėn. vidutinė oro temperatūra Lietuvoje siekė 9,8 laipsnio (arba 0,9 laipsnio šilčiau nei vidutiniškai 1991–2020 m. laikotarpiu). Praėjusiais rekordiškai šiltais metais to paties laikotarpio vidurkis buvo 11,0 °C (nuokrypis +2,1°).

Devynių mėnesių kritulių kiekio suma šiemet siekia 514 mm, o tokia reikšmė atitinka 1991–2020 m. vidurkį. Pernai per tą patį laikotarpį iškrito mažiau kritulių, 491 mm (96 % normos)“, – feisbuke rašo Meteo.lt

ORO TEMPERATŪRA:

Meteo.lt taip pat dalinasi ir kiekvieno šių metų mėnesio vidutinių oro temperatūrų rezultatais:

Sausis buvo antras šilčiausias nuo 1961 m. (+4,9° anomalija);

Vasaris – artimas daugiametei normai (+0,1° anomalija);

Kovas – antras šilčiausias nuo 1961 m. (+3,7° anomalija);

Balandis – trečias šilčiausias nuo 1961 m. (+1,6° anomalija);

Gegužė – šalčiausia XXI amžiuje arba penkta šalčiausia nuo 1961 m. (-2,8° anomalija);

Birželis – truputį vėsesnis nei vidutiniškai (-0,5° anomalija);

Liepa – truputį šiltesnė nei vidutiniškai (+0,5° anomalija);

Rugpjūtis – šaltesnis nei vidutiniškai (-1,2° anomalija);

Rugsėjis – trečias šilčiausias nuo 1961 m. (+2,3° anomalija);

KRITULIŲ KIEKIS

Meteo.lt pateikia ir kiekvieną šių metų mėnesį iškritusių kritulių vidurkiu(pateikiamas Lietuvos vidurkis; skirtinguose šalies regionuose kritulių kiekis buvo nevienodas):

Sausis buvo artimas daugiametei normai (51 mm arba 96 % įprastos normos);

Vasaris – labai sausas (17 mm arba 40 % mėnesio normos);

Kovas – sausesnis nei įprastai (28 mm arba 71 %);

Balandis – daug sausesnis nei vidutiniškai (21 mm arba 58 %);

Gegužė – drėgnesnė nei vidutiniškai (63 mm arba 120 %);

Birželis – drėgnesnis nei vidutiniškai (81 mm arba 119 %);

Liepa – labai drėgna (141 mm arba 168 %);

Rugpjūtis – sausesnis nei vidutiniškai (53 mm arba 69 %);

Rugsėjis – artimas daugiametei normai (59 mm arba 98 %).

„Remiantis ilgalaikėmis prognozėmis, spalio temperatūra šiemet bus artima normai, o kritulių kiekis – didesnis už 1991–2020 m. vidurkį. Na, o atsižvelgiant į praėjusių 10 metų tendencijas, yra nemaža tikimybė, kad lapkritis–gruodis bus bent truputį šiltesni už daugiametį vidurkį. Jau dabar aišku, kad 2025-ieji netaps pačiais šilčiausiais per visą Lietuvos meteorologinių stebėjimų istoriją, tačiau į dešimtuką šilčiausių metų turėtų patekti“, – teigia Meteo.lt

