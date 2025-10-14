Meteorologai apie šių metų orus: vienas mėnuo buvo šalčiausias šiame amžiuje

„2025 m. sausio–rugsėjo mėn. vidutinė oro temperatūra Lietuvoje siekė 9,8 laipsnio (arba 0,9 laipsnio šilčiau nei vidutiniškai 1991–2020 m. laikotarpiu). Praėjusiais rekordiškai šiltais metais to paties laikotarpio vidurkis buvo 11,0 °C (nuokrypis +2,1°).
Devynių mėnesių kritulių kiekio suma šiemet siekia 514 mm, o tokia reikšmė atitinka 1991–2020 m. vidurkį. Pernai per tą patį laikotarpį iškrito mažiau kritulių, 491 mm (96 % normos)“, – feisbuke rašo Meteo.lt
ORO TEMPERATŪRA:
Meteo.lt taip pat dalinasi ir kiekvieno šių metų mėnesio vidutinių oro temperatūrų rezultatais:
Sausis buvo antras šilčiausias nuo 1961 m. (+4,9° anomalija);
Vasaris – artimas daugiametei normai (+0,1° anomalija);
Kovas – antras šilčiausias nuo 1961 m. (+3,7° anomalija);
Balandis – trečias šilčiausias nuo 1961 m. (+1,6° anomalija);
Gegužė – šalčiausia XXI amžiuje arba penkta šalčiausia nuo 1961 m. (-2,8° anomalija);
Birželis – truputį vėsesnis nei vidutiniškai (-0,5° anomalija);
Liepa – truputį šiltesnė nei vidutiniškai (+0,5° anomalija);
Rugpjūtis – šaltesnis nei vidutiniškai (-1,2° anomalija);
Rugsėjis – trečias šilčiausias nuo 1961 m. (+2,3° anomalija);
KRITULIŲ KIEKIS
Meteo.lt pateikia ir kiekvieną šių metų mėnesį iškritusių kritulių vidurkiu(pateikiamas Lietuvos vidurkis; skirtinguose šalies regionuose kritulių kiekis buvo nevienodas):
Sausis buvo artimas daugiametei normai (51 mm arba 96 % įprastos normos);
Vasaris – labai sausas (17 mm arba 40 % mėnesio normos);
Kovas – sausesnis nei įprastai (28 mm arba 71 %);
Balandis – daug sausesnis nei vidutiniškai (21 mm arba 58 %);
Gegužė – drėgnesnė nei vidutiniškai (63 mm arba 120 %);
Birželis – drėgnesnis nei vidutiniškai (81 mm arba 119 %);
Liepa – labai drėgna (141 mm arba 168 %);
Rugpjūtis – sausesnis nei vidutiniškai (53 mm arba 69 %);
Rugsėjis – artimas daugiametei normai (59 mm arba 98 %).
„Remiantis ilgalaikėmis prognozėmis, spalio temperatūra šiemet bus artima normai, o kritulių kiekis – didesnis už 1991–2020 m. vidurkį. Na, o atsižvelgiant į praėjusių 10 metų tendencijas, yra nemaža tikimybė, kad lapkritis–gruodis bus bent truputį šiltesni už daugiametį vidurkį. Jau dabar aišku, kad 2025-ieji netaps pačiais šilčiausiais per visą Lietuvos meteorologinių stebėjimų istoriją, tačiau į dešimtuką šilčiausių metų turėtų patekti“, – teigia Meteo.lt
