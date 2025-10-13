Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinoptikė įspėja: pakvips žiema – štai kada pasirodys pirmasis sniegas

2025-10-13 11:49 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-13 11:49

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė praneša, kad artimiausiomis dienomis sulauksime neramių ir audringų orų. Vyraus stiprūs vėjai, ypač pajūryje, vietomis gali dundėti ir perkūnija, su kuria kartu gali iškristi ir ledėkai. Tiesa, savaitės viduryje bus kiek ramiau, tačiau jau nuo penktadienio Lietuvą vėl pasieks šaltesni orai, o vietomis prognozuojama, kad iškris vis daugiau šlapių snaigių. 

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė praneša, kad artimiausiomis dienomis sulauksime neramių ir audringų orų. Vyraus stiprūs vėjai, ypač pajūryje, vietomis gali dundėti ir perkūnija, su kuria kartu gali iškristi ir ledėkai. Tiesa, savaitės viduryje bus kiek ramiau, tačiau jau nuo penktadienio Lietuvą vėl pasieks šaltesni orai, o vietomis prognozuojama, kad iškris vis daugiau šlapių snaigių. 

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

E. Latvėnaitė teigia, kad į Lietuvą atėjusio ciklono Gerhard atmosferos frontų debesys prisijungė prie ciklonų sistemos šiaurės rytuose ir rytuose. O Baltijos regionas ir Lietuva atsidurs vakarinėje šios sistemos dalyje, kuri šiuo metu dar bus audringa, tačiau jau antradienį turėtų po truputį nurimti. 

REKLAMA
REKLAMA

„Vakariniu šios sistemos pakraščiu jau vėsesnis oras iš šiaurės brausis, tad su lietumi jau katrais ir šlapios snaigės įsimaišys.

REKLAMA

Labiausiai nuo visokių negandų savaitės pradžioje „kentės“ pajūris – čia ne tik stiprūs vėjai pūs (stipresni nei kitur Lietuvoj), bet gali ir perkūnija dundėti, o su ja ir ledukai (ledo kruopos, jau ne kruša) antradienio naktį ir rytą pabarbenti“, – skelbia sinoptikė

Pasak sinoptikės, tik trečiadienį Lietuvą su nedideliu lietumi gali pasiekti kiek ramesnis anticiklonas. Atsklis ir kiek šiltesnis oras iš pietvakarių, tačiau didesnę šilumą, E. Latvėnaitės teigimu, pajusime tik dienomis. Tuo metu giedromis naktimis bus vėsu – vietomis vyraus neigiama temperatūra ir šarma dirvos paviršiuje.

REKLAMA
REKLAMA

„Nuo ketvirtadienio vėl drėgnesnė, bet gana rami ciklonų sistema per Skandinaviją link Vidurio ir Rytų Europos plėsis, o nuo penktadienio vėl vėsesnis oras iš šiaurės brausis. Nors vyraus lietus, bet šlapios snaigės jau dažniau kris, ypač rytinėje Lietuvos pusėje“, – rašo E. Latvėnaitė. 

Savaitės orų prognozė

Pirmadienį, spalio 13-osios naktį palis gausiau vakariniame pakraštyje ir pajūryje, kai kur gali sudundėti perkūnija, dieną daug kur protarpiais palis, įdienojus gali įsimaišyti viena kita šlapia snaigė. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s, stipresnis pajūryje iki 18–20 m/s. Naktį +2 – +6 °C, šilčiausia pajūryje +7 – +9 °C, dieną +8 – +11 °C, šilčiausia vakariniame ir pietvakariniame pakraštyje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Antradienį, spalio 14 d. protarpiais krituliai, daugiausia lietus, pajūryje lis gausiau, kai kur gali griaudėti perkūnija, o per perkūniją ar stipresnį lietaus šuorą iškristi ir ledo kruopų. Vėjas šiaurės vakarų 6–11 m/s, pajūryje 8–13 m/s, naktį gūsiai 15–17 m/s. Naktį +1 – +4 °C, dirvos paviršiuje kai kur 0 – –2 °C, šilčiausia pajūryje +5 – +8 °C, dieną +7 – +11 °C.

REKLAMA

Trečiadienį, spalio 15 d. kai kur trumpai palis, pajūryje vėl gausiau.Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 4–8 m/s, dieną pajūryje 6–11 m/s.Naktį +2 – +5 °C, šilčiausia vakariniame pakraštyje +6 – +8 °C, dieną +9 – +12 °C.

Ketvirtadienį, spalio 16 d. naktį daugiausia vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose, dieną jau daug kur trumpi lietūs. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį +5 – +8 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +10 – +13 °C.

REKLAMA

Penktadienį, spalio 17 d. protarpiais palis, rytą ir dieną gausokai, šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose vietomis pasirodys šlapdriba. Vėjas vakarų, pietvakarių 5–10 m/s, pajūryje šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį +6 – +10 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +6 – +11 °C, vėsiausia šiaurės rytiniuose rajonuose.

Šeštadienį, spalio 18-osios naktį vietomis nedideli krituliai – lietus su šlapdriba, dieną šiek tiek palis. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, pajūryje šiaurės vakarų 6–11 m/s, dieną šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį +1 – +3 °C, šilčiausia pajūryje +4 – +7 °C, dieną +6 – +10 °C, vėsiausia rytiniuose rajonuose, šilčiausia vakariniame ir pietvakariniame pakraštyje.

Sekmadienį, spalio 19-osios naktį be ženklesnio lietaus, vietomis nusidrieks rūkai, popietę šiaurės vakaruose ir šiaurėje galimi silpni krituliai. Vėjas vakarų: naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį 0 – +5 °C, šilčiausia pajūryje +6 – +9 °C, dieną +6 – +9 °C.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietus, šlapdriba (tv3.lt koliažas)
Įspėja – dangus maišysis su žeme: šalį užklups orų nemalonumai (5)
Pirmosios snaigės (tv3.lt fotomontažas)
Sinoptikė turi blogų žinių – netrukus į Lietuvą atslinks audringas ciklonas: orai smarkiai pasikeis (6)
Pirmosios snaigės (tv3.lt fotomontažas)
Naujausia sinoptikės žinia: pakvips žiema – orai pasikeis iš esmės (14)
Lietus, šlapdriba (tv3.lt koliažas)
Sinoptikė įspėja – Lietuvą užgrius ciklonas: laukia audringesni orai, snaigės (7)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų