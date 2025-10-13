Sinoptikė įspėja: pakvips žiema – štai kada pasirodys pirmasis sniegas

E. Latvėnaitė teigia, kad į Lietuvą atėjusio ciklono Gerhard atmosferos frontų debesys prisijungė prie ciklonų sistemos šiaurės rytuose ir rytuose. O Baltijos regionas ir Lietuva atsidurs vakarinėje šios sistemos dalyje, kuri šiuo metu dar bus audringa, tačiau jau antradienį turėtų po truputį nurimti.
„Vakariniu šios sistemos pakraščiu jau vėsesnis oras iš šiaurės brausis, tad su lietumi jau katrais ir šlapios snaigės įsimaišys.
Labiausiai nuo visokių negandų savaitės pradžioje „kentės“ pajūris – čia ne tik stiprūs vėjai pūs (stipresni nei kitur Lietuvoj), bet gali ir perkūnija dundėti, o su ja ir ledukai (ledo kruopos, jau ne kruša) antradienio naktį ir rytą pabarbenti“, – skelbia sinoptikė.
Pasak sinoptikės, tik trečiadienį Lietuvą su nedideliu lietumi gali pasiekti kiek ramesnis anticiklonas. Atsklis ir kiek šiltesnis oras iš pietvakarių, tačiau didesnę šilumą, E. Latvėnaitės teigimu, pajusime tik dienomis. Tuo metu giedromis naktimis bus vėsu – vietomis vyraus neigiama temperatūra ir šarma dirvos paviršiuje.
„Nuo ketvirtadienio vėl drėgnesnė, bet gana rami ciklonų sistema per Skandinaviją link Vidurio ir Rytų Europos plėsis, o nuo penktadienio vėl vėsesnis oras iš šiaurės brausis. Nors vyraus lietus, bet šlapios snaigės jau dažniau kris, ypač rytinėje Lietuvos pusėje“, – rašo E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Pirmadienį, spalio 13-osios naktį palis gausiau vakariniame pakraštyje ir pajūryje, kai kur gali sudundėti perkūnija, dieną daug kur protarpiais palis, įdienojus gali įsimaišyti viena kita šlapia snaigė. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s, stipresnis pajūryje iki 18–20 m/s. Naktį +2 – +6 °C, šilčiausia pajūryje +7 – +9 °C, dieną +8 – +11 °C, šilčiausia vakariniame ir pietvakariniame pakraštyje.
Antradienį, spalio 14 d. protarpiais krituliai, daugiausia lietus, pajūryje lis gausiau, kai kur gali griaudėti perkūnija, o per perkūniją ar stipresnį lietaus šuorą iškristi ir ledo kruopų. Vėjas šiaurės vakarų 6–11 m/s, pajūryje 8–13 m/s, naktį gūsiai 15–17 m/s. Naktį +1 – +4 °C, dirvos paviršiuje kai kur 0 – –2 °C, šilčiausia pajūryje +5 – +8 °C, dieną +7 – +11 °C.
Trečiadienį, spalio 15 d. kai kur trumpai palis, pajūryje vėl gausiau.Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 4–8 m/s, dieną pajūryje 6–11 m/s.Naktį +2 – +5 °C, šilčiausia vakariniame pakraštyje +6 – +8 °C, dieną +9 – +12 °C.
Ketvirtadienį, spalio 16 d. naktį daugiausia vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose, dieną jau daug kur trumpi lietūs. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį +5 – +8 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +10 – +13 °C.
Penktadienį, spalio 17 d. protarpiais palis, rytą ir dieną gausokai, šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose vietomis pasirodys šlapdriba. Vėjas vakarų, pietvakarių 5–10 m/s, pajūryje šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį +6 – +10 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +6 – +11 °C, vėsiausia šiaurės rytiniuose rajonuose.
Šeštadienį, spalio 18-osios naktį vietomis nedideli krituliai – lietus su šlapdriba, dieną šiek tiek palis. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, pajūryje šiaurės vakarų 6–11 m/s, dieną šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį +1 – +3 °C, šilčiausia pajūryje +4 – +7 °C, dieną +6 – +10 °C, vėsiausia rytiniuose rajonuose, šilčiausia vakariniame ir pietvakariniame pakraštyje.
Sekmadienį, spalio 19-osios naktį be ženklesnio lietaus, vietomis nusidrieks rūkai, popietę šiaurės vakaruose ir šiaurėje galimi silpni krituliai. Vėjas vakarų: naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį 0 – +5 °C, šilčiausia pajūryje +6 – +9 °C, dieną +6 – +9 °C.
