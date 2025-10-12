Sulauksime pirmojo sniego? Sinoptikai siunčia naujausią žinią

Pirmadienio naktį vietomis trumpas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 2–7, pajūryje 8–10 laipsnių šilumos, kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio. Dieną daug kur protarpiais krituliai, vyraus lietus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 7–12 laipsnių šilumos.
Antradienį daug kur trumpi krituliai, daugiausia lietus. Vėjas šiaurės vakarų, 6–11 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 1–6, pajūryje 7–9 laipsniai šilumos, dieną 7–12 laipsnių.
Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur nedidelis lietus. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 2–7, pajūryje iki 9 laipsnių šilumos, dieną 8–13 laipsnių.
Socialiniame tinkle „Orai ir klimatas Lietuvoje“ atstovai pastebėjo, kad kai kur gali iškristi ir šlapios snaigės.
Pirmadienį ir antradienį daug kur palis, tačiau vietomis kartu su lietaus lašais gali kristi pirmosios šlapios snaigės. ECMWF orų modelis didžiausią to tikimybę skaičiuoja šiaurės rytinėje šalies dalyje.
Žemėlapis iš meteologix orų svetainės. Sniegas nuo pirmadienio 02:00 val. nakties iki antradienio 02:00 val.
Hidrologinė situacija
Spalio 10 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 24 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 6–15, ežeruose – 10–14, Kuršių mariose – 12, Baltijos jūroje – 13–14 laipsnių šilumos.
Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
