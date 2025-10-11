Sodininkai guodžiasi: „Ieškome šiemet obuolių taip, kaip grybų“

Kai kurie sako visai neturintys, ką parduoti, tad ir kainos kandžiojasi. Palyginti su pernai, obuoliai vidutiniškai pabrango apie 40 proc. Augintojai atviri – maždaug po poros mėnesių lietuviškų obuolių skonį teks išvis pamiršti.
Sodininkai skundžiasi
Skynėja Alina Aukštikalnių soduose, Pasvalio pašonėje, obuolius skina bene 8 sezoną. Tačiau tokio, kaip šiemet, sako nepamenanti. Skundžiasi ir kiti skynėjai:
„Ieškome šiemet obuolių taip, kaip grybų.“
„Neturėsime tiek darbo kaip pernai.“
„Kai būna obuolių daug, žinai, kad užsidirbsi, o šiemet – prastai.“
Kad obuolių ant medžių tenka gerokai paieškoti, patvirtina ir „Aukštikalnių sodų“ šeimininkas.
Orai nusitaikė į obuolius
Pasak vadovo, įprastais metais darbininkai nuskindavo 150–170 tonų per dieną.
Šiemet tiek gal pavyks surinkti per visą sezoną.
„Mes šiais metais neturime nė kilogramo, kurį galėtume pateikti prekybos tinklams“, – pasakoja bendrovės „Aukštikalnių sodai“ vadovas Arvydas Paškevičius.
Tai, kas liko ant medžių, anot augintojo, neatitinka reikalavimų. Visi vaisiai pažeisti dar gegužę, kai užklupo šalčiai. Vėliau obuolius pribaigė ledų kruša.
„Birželio 19 d. turėjome labai didelių šalnų, ir viskas – sudaužyta. Praktiškai nė vieno sveiko obuolio nėra“, – sako A. Paškevičius.
Tad viskas, ką darbininkai nuskina, anot vadovo, keliaus į perdirbimą – sultims. Šioms skirtų obuolių kaina 4–5 kartus mažesnė nei desertinių.
„Dabar koncentratų gamintojai moka 14–16 centų. Tai yra obuolių skynimo savikaina“, – atvirauja A. Paškevičius.
Pardavėja Sniegė prekiauja Panevėžio rajono ūkininko užaugintais obuoliais. Prekybininkė pamena, kad pernai brangiausi obuoliai kainavo 1,20 euro, o šiais metais ūkininkas už kilogramą prašo 1,60 euro.
Sodininkai šiemet turės gerokai mažiau, ką parduoti. Augintojai skaičiuoja, kad priskynė vos 5–7 proc. įprasto derliaus, tad po poros mėnesių lietuviškų obuolių skonį greičiausiai teks pamiršti.
