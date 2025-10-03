Atskleidė, kur laikyti obuolius namuose: išliks skanūs visą žiemą

Pateikiame svarbiausias taisykles, kurių laikantis galėsite mėgautis obuoliais iki pat balandžio mėnesio.
Kada nuimamas derlius?
Rudeniniai obuoliai nuskinami, kai obuolio žievelė įgyja veislei būdingą spalvą, o sėklos paruduoja. Kitas požymis – obuolys lengvai atsiskiria nuo kotelio, nebereikia jo plėšti. Palankiausia skinti prieš šalnas, nors iki 5 laipsnių šalnos obuoliams nepakenkia.
Žieminiai obuoliai skinami rugsėjo pabaigoje ar spalio pradžioje, kai būna kieti ir nevalgomi. Žinoma, tai priklauso nuo obuolių veislės ir metų laiko.
Kai kurių veislių, pavyzdžiui, „Auksis“, obuolius nuskinti reikėjo jau rugpjūčio pabaigoje. Jeigu nuskinsite per anksti ar per vėlai, obuoliai blogai laikysis, išpurs, nuvys, bus neskanūs. Po kurio laiko jau nuskinti obuoliai pamažu „subręsta“– jie įgyja savo tikrąjį skonį.
Vienas iš būdų, leidžiančių suprasti, kad jau tinkamas laikas skinti žieminius obuolius: ryte po ramios nakties ieškokite po medžiu 5–6 obuolių be jokių pastebimų pažeidimų ar ligos požymių.
Obuolių skynimo būdai
Obuolius žiemai būtina skinti kuo atsargiau, kad nepasižeistų jų odelė. Šį darbą geriausia daryti po vėsios nakties, anksti ryte, kol saulė dar neįkaitino vaisių. Pirmiausia nuskinkite vaisius, esančius vainiko apatinėje dalyje.
Obuolius reikia tvirtai suimti visu delnu ir sukti aplink ašį. Saugojimui skirti obuoliai turi būti renkami su koteliu ir atsargiai dedami į krepšį ar kibirą. Dėliokite po vieną, nes krėsdami visus iš karto juos sumušite.
Taip pat nereikia pašalinti vaško plėvelės – ji saugo vaisių nuo puvimo ir pelėsio. Jei obuolys neturi vaškinio sluoksnio, verta jį patrinti šluoste, pamirkyta aliejuje ar glicerine.
Kai jau dėsite obuolius į nuolatinę saugojimo vietą, dar kartą juos atidžiai peržiūrėkite – palikite tik švarius, ligų ir kenkėjų nepažeistus vaisius. Jeigu nuimdami obuolių derlių naudojate įrankius, būkite dar atidesni, nes jie galėjo pažeisti odelę.
Dėžes su vaisiais laikykite medžių pavėsyje. Prieš nešant į saugyklą neprošal palaikyti šaltesniame rūsyje, nes tada obuoliai geriau laikosi žiemą. Saugykloje turi būti palaikoma 2 laipsnių temperatūra, 85–90 proc. santykinė oro drėgmė.
Nuskinti vaisiai kvėpuoja, garina vandenį, todėl intensyviai kvėpuodami pernoksta, o netekę drėgmės – suvysta. Jei laikomi obuoliai apvysta ar susiraukšlėja, kelioms valandoms pamerkite juos į šaltą vandenį.
Laikymo vieta
Ilgai nedelskite: kai tik nuskinsite obuolius, iš karto dėkite juos į nuolatinio laikymo vietą. Užmiestyje ar sodybose obuoliai laikomi rūsiuose, pusrūsiuose. Patalpa turi būti sausa, be pelėsio ir kvapų.
Geriausia obuolius laikyti atskirai, o ne vienoje patalpoje su bulvėmis ir raugintais produktais, nes obuoliai įgauna pašalinį jų skonį.
Jei turite didelę patalpą, geriausia įrengti specialias lentynas ar išstumiamas neaukštas dėžes. Obuoliai dedami vienu sluoksniu eilėmis. Nereikia specialios medžiagos vaisiams atskirti ar perdengti, tačiau jei turite laiko ir noro, galite obuolius atskirti kartonu ar kiekvieną vaisių įvynioti į popierių.
Jeigu vietos nedaug, obuolių laikymui naudojamos medinės dėžės su kojelėmis, kad būtų galima sudėti viena ant kitos. Dėžėse vaisiai taip pat išdėstomi viena eile.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!