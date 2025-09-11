Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Taip kepti blynai su obuoliais taps rudens hitu: pigu, greita ir be proto skanu

2025-09-11 15:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-11 15:50

Ilgametis obuolių augintojas, ūkininkas Rimantas Urbonavičius atvirauja, kad šiais metais gamta pateikė nemažai iššūkių, tačiau tai nesutrukdys džiaugtis ypatingai gardžiais ir sultingais lietuviškais obuoliais.

Avižiniai lietuviškų obuolių blyneliai (nuotr. pranešimo spaudai)

Ilgametis obuolių augintojas, ūkininkas Rimantas Urbonavičius atvirauja, kad šiais metais gamta pateikė nemažai iššūkių, tačiau tai nesutrukdys džiaugtis ypatingai gardžiais ir sultingais lietuviškais obuoliais.

1

Pirmųjų šviežio derliaus obuolių, atkeliavusių iš Rimanto ūkio, jau galima rasti lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ lentynose – ūkininkas ragina juos ragauti net neluptus, kad pajustumėte tikrą natūralų skonį, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prioritetas – Lietuvoje užaugintiems vaisiams

Titas Atraškevičius, minėto prekybos tinklo atstovas ryšiams su žiniasklaida, pastebi, kad obuoliai yra tarp perkamiausių maisto produktų greta pieno, sviesto, kiaušinių, kasdieniams patiekalams reikalingų daržovių.

„Teikiame prioritetą lietuviškai produkcijai ir ilgametėms, tvarioms partnerystėms su vietos ūkininkais. Štai su ūkininku Rimantu prekybos tinklas bendradarbiauja jau daugiau nei 20 metų.

Rūpestingai auginamų ir šviežiai nuskintų obuolių kelias iki parduotuvių lentynų – itin trumpas: sezono pradžioje į pirkėjų krepšelius patenka tiesiai nuo medžių nuskinti vaisiai. Tokia tiekimo grandinė leidžia mėgautis kokybišku, vietiniu derliumi – juk savas šviežumas yra vienas malonumas“, – sako Titas Atraškevičius.

Ūkininkų Rimanto ir Vaivos Urbonavičių sode Panevėžio rajone auga daugiau kaip 70 tūkstančių obelų, todėl veislių įvairovė plati, o pirmieji pirkėjus pasiekia „Delicates“ ir „Paula Red“ obuoliai. R. Urbonavičius pasakoja, kad didžiausia derliaus dalis iš jo puoselėjamo sodo pristatoma į prekybos tinklo parduotuves.

„Vos vakar obuoliai buvo skinami, rūšiuojami ir kraunami, o ryte jau iškeliavo į parduotuves. Šviežiausią mūsų derlių į lietuvišką prekybos tinklą tiekiame dar nuo pirmųjų parduotuvių atidarymo – tai labai stabilus ir patikimas partneris“, – teigia R. Urbonavičius.

Kokybiški obuoliai – kruopštaus darbo vaisiai

Kalbėdamas apie obuolių kokybę, daugiau kaip trisdešimt metų tarp savo sodo obelų kasdien besisukantis R. Urbonavičius pabrėžia – ją lemia rankų darbas: genėjimas, retinimas, skynimas, rūšiavimas, pakavimas – 90 proc. darbo atliekama rankomis ir tik apie dešimtadalis pasitelkus techniką.

„Mūsų obuolius galima valgyti su žievele – tiesą sakant, taip ir rekomenduojame. Auginame atsakingai ir galime užtikrinti, kad nenaudojame nei cheminių trąšų, nei jokių kitų obuolių apdorojimo priemonių, tad drąsiai galima mėgautis pilnu vaisiumi. O būtent odelėje slypi daugiausiai vitaminų.

Taip pat mokome, kad viena kita obuolio dėmelė nelemia vaisiaus skonio – tai tiesiog reakcija į temperatūrų skirtumus, saulę ar šaltį. Nereikėtų bijoti ir kai vaisius perpjautas paruduoja – tai būdinga lietuviškiems obuoliams, turintiems daugiau rūgščių ir krakmolo.

Be to, natūraliai augintus lietuviškus vaisius geriau laikyti šaldytuve tam skirtoje lentynoje – tai ne koks prancūziškas obuolys, kuris ilgai išstovės vazoje ant stalo“, – kalba R. Urbonavičius.

Tuo tarpu T. Atraškevičius pažymi, kad tiek pirkėjams, tiek augintojams, perduodantiems savo produkciją į prekybos tinklo atsakomybę, užtikrinti šviežio derliaus kokybę padeda vienas moderniausių logistikos sandėlių Baltijos šalyse.

„Skiriame ypatingą dėmesį šviežio derliaus transportavimui, nenutrūkstamai temperatūrinio režimo kontrolei viso tiekimo proceso, taip pat rūšiavimo ir sandėliavimo metu. Praėjusiais metais atidarytame prekybos tinklo logistikos sandėlyje įrengtos net aštuonios atskiros zonos, kuriose palaikomi penki skirtingi temperatūriniai režimai ir kontroliuojamas drėgmės lygis.

Tai mums padeda užtikrinti, kad pirkėjus visada pasiekia tik šviežiausias derlius“, – pasakoja prekybos tinklo atstovas ryšiams su žiniasklaida.

Derlius mažesnis, bet saldus ir sultingas

Paklaustas apie šiųmetį derlių, ūkininkas R. Urbonavičius atvirauja, kad šiemet gamta buvo negailestinga ir sukėlė daug galvos skausmo obuolių augintojams.

„Per tris dešimtmečius nieko panašaus nebuvo – kone savaitė pavasarinių šalnų, vėliau kruša, vasaros liūtys, balos. Nemiegojom naktimis, kūrėm laužus, ventiliavome orą, kad obelis apsaugotume, bet derlius vis tiek bus daug kartų mažesnis nei gerais metais.

Vis dėlto skonio prasme pirkėjai tikrai nenusivils – obuoliai skanūs, kvapnūs, gražūs. Kaip ir kasmet, pirmi ragautojai jiems negaili pagyrų.

Mūsų su žmona senelių žemė išties sugeba užauginti saldų, sultingą, tikrą obuolį. Be to, obelys yra gyvi organizmai, kaip jas mylėsi ir prižiūrėsi, tokį rezultatą turėsi“, – pasakoja R. Urbonavičius.

Avižiniai lietuviškų obuolių blyneliai

O kad obuoliai džiugintų kuo įvairiau, kulinarijos meistrai dalijasi gardžiu nesudėtingu receptu tiek pusryčiams, tiek lengvai vakarienei. Šiam šviežio derliaus skanėstui reikės:

  • 2 vidutinio dydžio lietuviškų obuolių;
  • 1 stiklinės avižinių miltų (galite pasigaminti sumalę avižinius dribsnius);
  • 1 a. š. kepimo miltelių;
  • 1 a. š. cinamono (nebūtina, bet labai dera su obuoliais);
  • žiupsnelio druskos;
  • 1 kiaušinio;
  • 150 ml natūralaus jogurto arba augalinio pieno;
  • 1 v. š. medaus ar klevų sirupo (nebūtina, jei obuoliai labai saldūs);
  • šlakelio aliejaus kepimui.

Gaminimas:

Dubenyje sumaišykite avižinius miltus, kepimo miltelius, cinamoną ir druską. Kitame dubenyje suplakite kiaušinį, jogurtą (ar pieną) ir medų, įmaišykite tarkuotus obuolius.

Skystąją masę supilkite į sausus ingredientus ir gerai išmaišykite. Tešla turi būti tiršta, bet lengvai krentanti nuo šaukšto – jei per tiršta, įpilkite šiek tiek pieno.

Įkaitintoje keptuvėje su nedideliu kiekiu aliejaus kepkite blynelius po 2–3 minutes iš abiejų pusių, kol gražiai apskrus.

Patiekti rekomenduojama su šaukštu graikiško jogurto arba šlakeliu medaus ir šviežiais obuolių gabaliukais.

Skanaus!

Blyneliai (nuotr. Kviečiu į virtuvę)
Šie blynai taps rudens atradimu: receptą išdavė visiems
