Šie blynai taps rudens atradimu: receptą išdavė visiems

Porcijos 3. Užtruksite apie 20 min. Reikės: 1 kiaušinis; 200 ml pieno; 1 v. š. cukraus; 1 a. š. vanilinio cukraus; 9–10 v. š. miltų; 1 a. š. kepimo miltelių; 1 v. š. aliejaus; šilauogių, patiekti; karamelės padažo patiekti, jei norisi.
Kiaušinį išsukame su cukrumi ir vanilinu. Supilame pieną ir aliejų. Išmaišome. Suberiame miltus ir kepimo miltelius. Tešlą gerai išplakame šluotele, kad neliktų miltų gumulėlių.
Įkaitiname keptuvę. Blynelius kepame iš abiejų pusių, kol šie gražiai apskrus ir iškeps.
Patiekiame su karamelės padažu ir šilauogėmis.