Žiedmusės puola šilauoges: atskleidė, ką daryti, kai jos naikina uogas

„Šilauogių uogos ima pūti, jas apninka lervos, vaisiai netinka nei valgymui, nei konservavimui“, – dalijasi sunerimę sodininkai socialiniuose tinkluose. Tad ką daryti, kai žiedmusės grasina pražudyti visą derlių?
Kodėl žiedmusės tokios pavojingos šilauogėms?
Naujienų portalui tv3.lt sodininkas Voldemaras pasakojo, kad žiedmusės viliojamos saldžių, pernokusių uogų kvapo.
Pasak sodininko, jose patelės deda kiaušinėlius, o iš jų išsiritusios lervos pradeda maitintis uogos viduje – ji greitai suminkštėja, praranda formą, skleidžia nemalonų kvapą ir tampa netinkama vartoti. Jei uogų neprisirinksite laiku, žiedmusės plis dar intensyviau.
Sodininko įžvalga: „Svarbiausia – prevencija ir švara“
Patyręs sodininkas Voldemaras sako, kad tokio žiedmusių antplūdžio kaip šiais metais dar nebuvo matęs:
„Šilauogės kabo saldžios, bet vos prabręsta – jau pilnos musių. Šiemet tai masinis reiškinys. Dalis uogų liko tiesiog netinkamos skynimui.“
Jis pataria žiedmuses stabdyti iškart, kai tik pastebite pirmuosius požymius:
„Pirmas dalykas – labai svarbu kuo greičiau nuskinti prinokusias uogas, nelaukti, kol pernoksta. Ant žemės nukritusias uogas būtina tuoj pat surinkti ir išmesti.“
Atskleidė, kaip elgtis, jei šilauoges puola žiedmusės
Sodininkas Voldemaras sako, kad norint apsaugoti šilauoges nuo puolančių žiedmusių, efektyviausia – derinti kelis skirtingus metodus.
„Vien gaudyklės nepadės. Reikia visko po truputį – ir tada derlių dar galima išgelbėti“, – priduria jis.
Štai jo rekomenduojami būdai:
Gaudyklės su sena uogiene ar sultimis
Anot jo, vienas veiksmingiausių ir paprasčiausių būdų – pasigaminti žiedmusių gaudykles. Į plastikinį indelį įpilkite šiek tiek vandens su sena uogiene, sirupu ar vaisių sultimis, uždenkite dangteliu, padarykite kelias skylutes – musės įlįs, bet nebeišlįs.
„Aš pakabinau po vieną prie kiekvieno krūmo – sumažėjo maždaug per pusę“, – sako jis.
Apsaugokite krūmus agroplėvele
Voldemaro teigimu, jei jūsų šilauogės auga atviroje vietoje, galia pamėginti jas uždengti balta agroplėvele, ypač vaisių nokimo metu.
„Ji neleis musių būriams nusileisti tiesiai ant vaisių, tačiau yra svarbu plėvelę nuimti rytinėmis valandomis derliui skinti“, – teigia sodininkas.
Natūralūs purškalai ir tirpalai
Voldemaras pabrėžia, kad kai kurie sodininkai naudoja savo gamybos natūralius purškalus:
- 1 litras vandens;
- 2 šaukštai acto arba citrinų sulčių;
- keli lašai indų ploviklio.
Jis įspėja, kad purškti rekomenduojama ant lapų ir aplinkinių paviršių, o ne tiesiai ant vaisių.
„Tačiau dažniausiai šilauogių išvis nereikėtų purkšti jokiais tirpalais, nes tai gali paveikti jų skonį ar net sugadinti derlių“, – perspėja Voldemaras.
Sodinimo vietos svarba
Jei žiedmusių antplūdžiai kartojasi kasmet – verta permąstyti šilauogių augimo vietą.
„Pasodinkite kuo toliau nuo komposto, vaiskrūmių, kur krinta pernokę vaisiai, arba greitai nupjaukite žolę aplink. Tokios vietos vilioja muses labiausiai“, – pabrėžia Voldemaras.
Nors kai kurie augintojai griebiasi chemikalų, dauguma rekomenduoja jų vengti, ypač jei šilauoges valgote patys ar duodate vaikams. Natūralios priemonės ir nuolatinė profilaktika – saugesnis kelias.
Siunčia patarimą
Šilauogių augintojai šiemet vieningi – kai žiedmusės pasirodo būriais, svarbiausia – nedelsti ir veikti iškart. Voldemaras taip pat siunčia patarimą ir sako stebintis, kaip šie kenkėjai kasmet tampa vis aktyvesni.
„Kuo ilgiau delsite – tuo daugiau uogų bus sugadinta. Reikia ne vieno, o kelių metodų derinio. Kitaip šilauoges susirinksite ne jūs, o musės“, – pabrėžia jis.
Voldemaras rekomenduoja šiuos pagrindinius žingsnius:
- Nedelskite skinti prinokusių uogų. Kuo ilgiau jos lieka ant krūmo, tuo daugiau kvapo išskiria – tai vilioja žiedmuses;
- Naudokite gaudykles. Jas galima pasigaminti iš paprastų priemonių – senos uogienės, sulčių ir plastikinio indelio;
- Uždenkite krūmus agroplėvele. Ypač vaisių nokimo laikotarpiu. Tai vienas iš būdų fiziškai sustabdyti musių patekimą;
- Nepalikite supuvusių ar pernokusių uogų dirvoje: „Tai kenkėjų puota – iš ten musės vėl ir vėl skris į jūsų uogas“;
- Pasikonsultuokite su vietiniais sodininkais. Kiekvienas regionas turi savo ypatumus.
„Nepamirškite – derlių reikia ne tik užauginti, bet ir apginti“, – reziumuoja Voldemaras. Pasak jo, tik derinant kelias priemones vienu metu galima pasiekti geriausią rezultatą.
