Ragina pasisodinti 1 augalą sode: jo uogos – aukso gysla

Sausmedžių pasisodinti sode verta ne tik dėl skoninių savybių, bet ir dėl naudos sveikatai. Skelbiama, kad jos – puikus vitaminų, mineralų ir kitų naudingų medžiagų šaltinis ir jau spėjo pelnyti „supermaisto“ vardą.

Jose geležies kiekis yra kelis kartus didesnis nei mėlynėse, taip pat jose gausu vitaminų C ir A, kalio, kalcio, fosforo, B grupės vitaminų ir seleno. Be to, jose yra antocianinų – antioksidantų, apsaugančių nuo ligų ir mažinančių jų riziką.

Vis tik nors sausmedis gana atsparus, jam vis tiek reikia tinkamos priežiūros – ypač sodinimo metu ir pirmosiomis augimo fazėmis.

Ką svarbu žinoti apie šių uogų priežiūrą, kaip paruošti žemę, kada skinti uogas ir kokių klaidų vengti – pasakoja Alytaus rajone sausmedžius auginanti sodininkė Rita Dereškevičienė.

Sausmedžio uogos (5 nuotr.) Sausmedžio uogos (nuotr. Laimos Statutaitės) Sausmedžio uogos (nuotr. Laimos Statutaitės) Sausmedžio uogos (nuotr. Laimos Statutaitės) +1 Sausmedžio uogos (nuotr. Laimos Statutaitės) Sausmedžio uogos (nuotr. Laimos Statutaitės)

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Sausmedžio uogos

Ką reikėtų daryti dabar ir kaip ruoštis rudeniui?

Rita pasakoja, kad rudenį, jei planuojate auginti sausmedį, pirmiausia reikia pasiruošti vietą, kurioje krūmas bus sodinamas.

„Reikia pažiūrėti, kokia žemė, sausmedis neauga tik nederlingame molyje. Kitoje žemėje sausmedis kuo puikiausiai auga“, – teigia ji.

Anot Ritos, jei planuojate sodinti sausmedžio krūmelį, patartina žemę praturtinti humusinga dirva. Svarbiausias darbas prieš sodinimą – tinkamai paruošti dirvožemį.

„Dažniausiai sodinukai yra parduodami vazonėliuose. Sodinamas šis krūmas yra nuo pavasario iki vėlyvo rudens, iki pačių šalnų.

Nėra jokio skirtumo, nes vazonėliuose yra augalai. Jeigu sodinamas vasarą, automatiškai reikalinga daugiau priežiūros – yra laistymas, o jeigu sodini rudenį – priežiūra yra mažesnė“, – aiškina pašnekovė.

Šiuo metu, pasak sodininkės, sausmedžiu tereikia džiaugtis – uogos jau prinokusios ir tinkamos valgyti.

„Šiuo metu su sausmedžiu reikėtų daryti tik vieną – valgyti uogas ir džiaugtis, o daugiau šiuo metu kol kas daryti nėra ką“, – sako Rita.

Ji taip pat paaiškina, kad sausmedis – vienas pirmųjų pavasarį nubundančių augalų, todėl ir rudenį jis vienas pirmųjų ima ruoštis žiemos poilsiui.

„Sausmedis pirmasis pabundantis augalas, vadinasi, jis pirmas ir užmiega. Sausmedis pradeda ruoštis žiemos miegui po uogų nuskynimo.

Jis pradeda geltonuoti, ruduoti lapai, pagal oro sąlygas būna ir spalio mėnesį be lapų arba kabo sudžiūvę lapai. Jis anksti pabunda, priklauso nuo oro – kovo-balandžio mėnesiais, ir spalį eina miegoti“, – pasakoja ji.

Ką daryti, kad uogos būtų saldesnės?

Paklausta, ką reikėtų daryti, kad sausmedžio uogos būtų saldesnės, sodininkė Rita sako, kad padaryti nieko neįmanoma, nes saldumas priklauso nuo to, kokios veislės uogakrūmiai yra pasodinti.

„Tų rūšių yra daug, skiriasi spalva, forma, skonis – nuo kartumo iki saldumo. Perkant sodinamąją medžiagą reikia paklausti, kas parduoda, kokios tai uogos, kokios formos. Dažnu atveju pardavinėjantys asmenys nelabai patys žino“, – priduria pašnekovė.

Vis dėlto vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių skonį – tinkamas uogų skynimo laikas.

„Pagrindinis dalykas, kada uoga yra saldi, kokia ji bebūtų, yra tada, kai laiku yra nuskinama. Reikia stebėti augalą, kada visos krūmo uogos pamėlynuoja, nors tai priklauso nuo gamtos sąlygų. Joms pamėlynavus, apie dvi savaites reikia palaukti, kol jos subręs, tada uogos tampa tikrai skanios“, – aiškina ji.

Daug žmonių daro klaidą manydami, kad mėlyna spalva reiškia, jog uoga jau sunokusi.

„Dauguma žmonių, kaip ir šilauogėms, taiko tą, kad pamėlynavo uoga – ir ji yra valgoma. Ne. Ji yra valgoma, bet yra nesubrendusi ir neturi savo savybių. Kitas dalykas – jeigu uoga nesubrendusi, dažniausiai jos vidus būna baltas, o subrendusios uogos vidus yra mėlynas“, – pabrėžia Rita.

Vienas požymių, padedantis atpažinti, kad uoga jau subrendusi, yra pasikeitę krūmo lapeliai.

„Lapeliai pradeda geltonuoti – krūmas parodo, kad uogos yra subrendusios ir jas galima valgyti“, – sako sodininkė.

Dar vienas patikimas ženklas – paukščiai.

„Trečias būdas sužinoti, ar uogos sunokusios – tai kai paukščiai ima jas lesti. Reikia greitai jas nuskinti, nes paukščiai greitai nustato, ar uoga yra sunokusi. Jie nesunokusių uogų nelesia“, – priduria ji.

Pasak Ritos, sausmedis dažniausiai sunoksta birželio gale – liepos pradžioje, tačiau uogų sirpimo laikas labai priklauso nuo regiono.

„Vienuose regionuose gali sunokti anksčiau, kituose – vėliau“, – pažymi sodininkė.

Siunčia patarimą

Rita pataria, jog perkant sausmedį svarbu atkreipti dėmesį į tai, kokias veisles pasirenkate ir kokią sodinamąją medžiagą gaunate – nuo to priklauso ir būsimas derlius, ir uogų skonis.

„Reikia žiūrėti sodinukų šaknyną, kad būtų išsivystęs. Taip pat pirmais metais po krūmų nusipirkimo krūmą reikia genėti, neleisti jam žydėti, nes krūmas turi įsišaknyti, o žmogus neturi leisti, kad jis žydėtų“, – pataria ji.

Pasak ūkininkės, po pasodinimo augalas turi taupyti savo jėgas – auginti šaknis, o ne vaisius. Bet koks vaisius atima daug energijos, todėl pirmieji metai turėtų būti skirti stiprių šaknų formavimuisi.

Antraisiais metais, kai krūmas jau įsitvirtina, galima tikėtis ir gausesnio bei kokybiškesnio derliaus – tuomet jau galima mėgautis sausmedžio uogomis.