Ši gudrybė padės sulaukti didesnių serbentų uogų: išbandykite

Apie juoduosius serbentus sunku pasakyti ką nors ypatingo – agrotechnika paprasta ir, atrodo, visiems žinoma. Deramai rūpinantis serbentais nuo krūmo galima priskinti kibirą uogų. Bet ar daugeliui tai pavyksta? Dalinamės keliais patyrusių agronomų patarimais.

Serbentus reikia sodinti pačioje drėgniausioje, žemiausioje sklypo vietoje. Juk gamtoje jie auga vandens telkinių ir upių pakrantėse. Be to, kiekvienas sodininkas turi žinoti, kad negenėti serbentai blogai auga ir menkai dera. Nori gero derliaus – trejus metus skirk krūmams formuoti!

REKLAMA

REKLAMA

Pasak patyrusių serbentų augintojų, sodinukus reikia rinktis kuo stambesnius, kad iškart suvešėtų ir jau pirmais metais uogų į valias prisiskintume.

REKLAMA

Apsiginkluokite kantrybe

Kad serbentai gerai augtų, juos būtina formuoti. Pirmą kartą – iškart pasodinus. Kad ir koks būtų sodinukas, šakas nupjaukite beveik iki pagrindo, palikdami ne daugiau kaip 3 pumpurus. Po metų šį veiksmą pakartokite. O jei nepritrūksite kantrybės, tą patį padarykite ir trečiaisiais metais. Ir tada turėsite rezultatą – daugiau kaip 1 m aukščio platų krūmą, turintį ne mažiau kaip 20 stiprių metinių ūglių. Tik toks atsilygins kibiru uogų.

REKLAMA

REKLAMA

Formuojami krūmai gyvena ir dera iki 15 metų. Tik yra papildoma sąlyga: jei laiku pašalinamos senos ir pasiligojusios šakos, neatsižvelgiant į serbentų amžių. Kaip nuspręsti, kurias šakas reikia išpjauti? Jei iki rugpjūčio šaka pailgėjo mažiau nei 10–12 cm, laikas jos atsikratyti. Galima išpjauti rudenį arba pavasarį, bet geriausia iškart nuėmus derlių. Jei tokių šakų yra daugiau nei pusė, augalą laikas pakeisti nauju. Tiesa, labai vertingų veislių krūmus galima iš dalies atjauninti: nupjauti iki 3–4 pumpurų, gerai supurenti žemę ir patręšti organinėmis trąšomis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Serbentų dauginimas

Paprasčiausia serbentus dauginti atlankomis: atlenkei jauną šakelę, prismeigei, užpylei žemėmis ir rudenį jau turi jauną sodinuką. Tačiau taip masiškai dauginti neapsimoka – per daug darbo. Be to, atlankos apsunkina rūpinimąsi motininiu krūmu, todėl serbentus dauginkite auginiais.

Pavasarį nuo tvirtų pernykščių ūglių prisipjaukite 15–20 cm auginių. Paruoškite lysvę-augynėlį, kur juos susmeikite kiek įkypai, palikdami virš žemės tik vieną viršutinį pumpurą. Tarp eilių turi būti 20 cm pločio tarpai, tarp augalų – 10 cm. Įsišaknija puikiai. Rudenį jau galima persodinti į nuolatinę vietą.

Kad uogos būtų didesnės

Kaip užauginti maksimalaus dydžio uogas? Yra paprastas būdas. Kai uogos paauga, bet dar būna žalios, nugnybkite visų per vasarą užaugusių pažastinių šakelių viršūnes. Tada jūsų serbentams nebus konkurentų.