Šie Ingridos blynai taps absoliučiu rudens hitu: pigu, greita ir be proto skanu

Porcijos 2. Užtruksite apie 20 min.
Reikės:
- 2 bulvės (didelės);
- 0,5 cukinijos;
- 2 kiaušiniai;
- 2 v. š. miltų;
- žiupsnio druskos;
- 0,5 a. š. česnako granulių;
- 1 a. š. svogūno granulių;
- 1 a. š. persilado prieskonių;
- žiupsnio pipirų;
- šlakelio aliejaus, kepti;
- grietinės patiekti;
- saujelės smulkintų svogūnų laiškų, krapų.
Cukiniją sutarkuojame burokine tarka, pabarstome druska ir paliekame pastovėti. Kitame dubenyje burokine tarka sutarkuojame bulves, mušame kiaušinius, beriame prieskonius.
Į bulvių masę gerai nuspaudę skystį sudedame tarkuotą cukiniją. Gerai išmaišome. Blynus kepame gerai įkaitintoje keptuvėje, iš abiejų pusių, kol šiek iškeps ir gražiai apskrus. Patiekiame su grietine ir žalumynais.