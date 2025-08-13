Kenčiantys padidėjusį skrandžio rūgštingumą 1 produktą vadina aukso gysla: išbandykite

Gintarė Kitovė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, pataria, kad būtent į piką pasiekusias derliaus gėrybes verta žvelgti pirkėjams: jos būna itin skanios, sultingos, kupinos naudingų medžiagų ir siūlomos patraukliomis kainomis, rašoma pranešime spaudai.
Vasarą parduotuvių lankytojai ieško sezoninių produktų
„Paskutinį vasaros mėnesį pirkėjai aktyviai naršo šviežių vaisių, daržovių skyriuose – kaulavaisius, kopūstus, arbūzus ne tik skanauja vienus, bet ir grilina, spalvingas uogas deda tiek į salotas, tiek ant ledų ar į sveikus kokteilius.
Daugiau dėmesio sulaukia ir tos šviežios gėrybės, kurios dažnai ruošiamos žiemos atsargoms: pavyzdžiui, kvapnūs pomidorai, traškios paprikos. Lietuviai puikiai jaučia sezoniškumą ir pagal tai planuoja savo racioną“, – pastebi G. Kitovė.
Atostogos vilioja ledais, greitais užkandžiais, spalvingais gėrimais, todėl lengva pamiršti sveikos gyvensenos taisykles.
Rekomenduoja į dietą įtraukti daugiau vaisių bei daržovių
Visgi verta įsitikinti, kad mitybos pagrindas yra tinkamai subalansuotas. Pasak minėto prekybos tinklo daržovių ir vaisių skyriaus darbuotojos Jolantos Sabaitienės, pamatus tam padėsite, jeigu į savo kasdienį valgiaraštį įtrauksite bent 400 g daržovių ir vaisių.
Išsirinkti šviežias gėrybes neturėtų būti sunku – rugpjūtis yra skonių gausos metas. Verta jomis godžiai mėgautis, mat nemaža dalis jų būtent paskutinį vasaros mėnesį pasiekia savo kulminaciją: yra pačios kvapniausios, sultingiausios ir naudingiausios. Valgykite jų iki soties, taip pat pasirūpinkite jų atsargomis žiemai. O pasitelkę kelis naujus receptus, nustebinsite net ir išrankiausius valgytojus.
Cukinijos
Cukinijos yra skanios, kupinos naudingų medžiagų ir ypač universalios – jų galima įsigyti visus metus, tačiau pagaliau ir namų daržuose prasideda šių daržovių derlius.
Cukinijos ne tik mažai kaloringos, bet ir vertinamos dėl teigiamo poveikio sveikatai. Pasak J. Sabaitienės, jos tinkamos valgyti tiems, kurie kenčia nuo padidėjusio skrandžio rūgštingumo. Taip pat besiskundžiantiems virškinimo problemomis. Jose yra regą saugančio vitamino A, o vitaminas C ir antioksidantai gali padėti sustiprinti imunitetą.
Išbandykite: cukinijų lazdeles su parmezano plutele.
Įkaitinkite orkaitę įjungę grilio funkciją. Cukiniją perpjaukite išilgai pusiau, tuomet kiekvieną pusę padalinkite į tris dalis išilgai (taigi turėsite 6 trikampes cukinijos lazdeles). Cukinijas apšlakstykite 2 šaukšteliais alyvuogių aliejaus, pabarstykite druska ir pipirais. Dėkite ant skardos, pirmiausia pabarstykite džiūvėsėliais, tada tarkuotu parmezanu. Dar šiek tiek apšlakstykite aliejumi ir kepkite 10 minučių arba kol viršus taps auksinis, o cukinijos – traškios. Patiekite iš karto!
Svogūnai
Šis augalas yra viena universaliausių daržovių, bet daug kas nustebs, kad – ir viena sveikiausių. Svogūnai jau nuo seno laikomi puikia priemone nuo peršalimo ligų.
Juose gausu antioksidantų ir organinių sieros junginių, dėl kurių ši daržovė pasižymi antibakteriniu, cholesterolio kiekį mažinančiu poveikiu.
Svogūnas aprūpins jus B, C, K, E, A grupės vitaminais, taip pat cinku, magniu, fluoru, folio rūgštimi, geležimi, kaliu, kalciu ir siliciu.
Išbandykite: svogūnų džemą.
4 raudonuosius svogūnus supjaustykite žiedais ir apkepkite alyvuogių aliejuje keptuvėje. Kai jie paruduos, suberkite 1/3 puodelio cukraus ir pusę stiklinės vandens. Išmaišykite ir užvirkite ant vidutinės ugnies.
Kai vanduo išgaruos, įpilkite 2-3 šaukštus balzaminio acto ir pagardinkite druska, pipirais, žolelėmis. Kaitinkite dar 5 minutes. Paruoštą džemą supilstykite į stiklainius ir laikykite šaldytuve, tačiau skaniausias jis dar šiltas.
Pomidorai
Būtent rugpjūtį verta nepamiršti pasirūpinti pomidorų atsargomis žiemai. Konservai turės šiek tiek mažiau vitaminų (daugiausia nukentės vitaminas C), tačiau privalumų gausa vis tiek laimės. Pirma, rudenį ir žiemą galėsite mėgautis jų skoniu ir aromatu.
Išbandykite: pomidorus stiklainyje su alyvuogėmis.
2 kg pomidorų reikės: stiklinės juodųjų alyvuogių, 6 šaukštų raudonojo vyno acto, 6 skiltelių česnako, 1 puodelio alyvuogių aliejaus, 1 šaukštelio maltos aitriosios paprikos, druskos, pipirų ir petražolių. Pomidorus užpilkite verdančiu vandeniu, nulupkite ir susmulkinkite kartu su česnaku.
Tada juos sumaišykite su alyvuogėmis, smulkintomis petražolėmis ir iš anksto paruoštu alyvuogių aliejaus ir acto mišiniu. Tada pagal skonį pasūdykite, išmaišykite ir supilstykite į iškaitintus stiklainius, po to pasterizuokite ketvirtį valandos.
Arbūzai
Vasaros vaisius numeris vienas būtent rugpjūtį pasiekia savo sezono intensyvumą. J. Sabaitienė atkreipia dėmesį, kad beveik visas vaisius – vien vanduo, tačiau arbūzo nauda yra gerokai didesnė nei tik skonis ir atgaiva karštą dieną.
Jį valgydami aprūpinsite organizmą kaliu, jame daug vitamino A, beta karoteno ir liuteino, kurie padeda geram regėjimui.
Netrūksta B grupės vitaminų, taip pat cinko, mangano, fluoro, magnio, kalcio ir fosforo. O arbūzuose esantis vitaminas C teigiamai veikia visą organizmą, įskaitant odą, nagus ir plaukus.
Išbandykite: arbūzų putėsius.
1,5 puodelio arbūzo sumaišykite su 2 šaukštais citrinos sulčių ir šaukštu cukraus pudros. Įdėkite 2 arbat. šaukštelius želatinos, kruopščiai ištirpintos 5 šaukštuose karšto vandens ir sumaišykite.
Tuomet dėkite 250 g kambario temperatūros maskarponės, išmaišykite. Išplakite 1 kiaušinio baltymą su 1 šaukštu cukraus pudros. Dalimis įmaišykite į arbūzo masę. Švelniai išmaišykite šaukštu ir perkelkite į nedidelius indelius ar taures. Atvėsinkite 5-6 valandas šaldytuve, o prieš patiekdami papuoškite plakta grietinėle, vaisiais arba šokoladu.
Šilauogės, mėlynės ir avietės
Visos jos aprūpins organizmą vitaminu C, yra geri skaidulų šaltiniai. Bet jų nauda čia nesibaigia.
Valgydami jų praturtinsite vitaminų A, B ir K, taip pat kalio ir cinko atsargas, o svarbiausia – uogos gausios antioksidantų. Puikiausia tai, kad uogas noriai valgo net vaikai: jos idealiai tinka pusryčiams, desertams, sveikiems užkandžiams ar kokteiliams.
Išbandykite: šviežių uogų „gaspačą“.
Į dubenį berkite 3 puodelius uogų: naudokite mėlynes, šilauoges, avietes, gervuoges ir kitas mėgstamas.
Dėkite 1 šaukštą rudojo cukraus, 1/4 šaukštelio vanilės ekstrakto, 1 šaukštelį alyvuogių aliejaus, 2 šaukštus apelsinų sulčių, įtarkuokite ir šviežios apelsino žievelės bei įberkite žiupsnelį druskos.
Išmaišykite, sutrinkite maišytuvu ir atšaldykite bent valandą, kad skoniai susilietų. Išėmus iš šaldytuvo papuoškite šviežiomis mėtomis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!