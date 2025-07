Ši daržovė – aukso gysla jūsų širdžiai: valgykite į sveikatą

Tačiau, kaip ir bet kuris kitas produktas, špinatai turi kontraindikacijų vartojimui.

Špinatų nauda visiems

Kokias naudingas medžiagas turi špinatai:

Špinatai yra vitamino A ir vitamino C šaltinis. Pastarasis yra galingas antioksidantas, palaikantis odos sveikatą ir imuninę funkciją. Špinatuose yra daug vitamino K1, kuris yra būtinas kraujo krešėjimui.

Špinatuose esanti folio rūgštis yra svarbi nėščioms moterims ir būtina normaliam ląstelių funkcionavimui ir audinių augimui.

Špinatai yra puikus geležies šaltinis, kuris padeda gaminti hemoglobino, kuris perneša deguonį į jūsų kūno audinius.

Špinatuose esantis kalcis yra būtinas kaulų sveikatai ir yra svarbi signalinė molekulė jūsų nervų sistemai, širdžiai ir raumenims.

Špinatuose taip pat yra kalio, magnio, vitaminų B6 ir E bei kitų vitaminų.

Špinatuose yra jodo, todėl jie turi teigiamą poveikį skydliaukės veiklai.

Špinatų vartojimas yra labai naudingas akių sveikatai, juose yra liuteino ir kitų medžiagų, apsaugančių nervines ląsteles ir užkertančių kelią tokioms rimtoms ligoms kaip tinklainės distrofija.

Špinatai padeda sergant šiomis ligomis:

Reguliarus špinatų vartojimas gerina galimybę kontroliuoti gliukozės kiekį kraujyje. Diabetikams sumažėja vėžio rizika, pagerėja skeleto būklė.

Naujausi tyrimai rodo, kad špinatai yra priešvėžinis vaistas. Juose yra glikolipidų, medžiagų, kurios neleidžia naujiems kraujagyslių, maitinančių vėžinį naviką, susidaryti navikuose.

Špinatai turi raminančių savybių. Dėl amino rūgšties triptofano jie kovoja su reaktyvia hipoglikemija. Reaktyvi hipoglikemija – būklė, susijusi su cukraus kiekio kraujyje kritimu iki labai žemo lygio, gali sukelti nerimą ir nerimo priepuolius. Špinatai padeda tai įveikti.

Dar viena puiki špinatų savybė – mažas kaloringumas (tik 20 kcal 100 g) ir didelis ląstelienos, valančios žarnyną, kiekis, kuris padeda detoksikuoti organizmą ir numesti svorio.

Špinatus rekomenduojama įtraukti į mitybą sergant cukriniu diabetu, anemija, hipertenzija, nervų sistemos ligomis, gastritu, osteoporozė, vidurių užkietėjimu ir meteorizmu, fizinio ir protinio darbo krūviu.

Kodėl špinatai naudingi moterims?

Moterų organizmas dažniausiai kenčia nuo anemijos dėl padidėjusio geležies poreikio. Špinatai puikiai padeda šį ir kitus mineralus papildyti. Geležies trūkumas yra dažna nuplikimo priežastis. Geležis prisotina kraują deguonimi, o tai gerina plaukų kokybę ir stimuliuoja galvos odos kraujotaką.

Jis naudingas menstruacijų ciklo sutrikimų atveju dėl didelio vitamino B grupės kiekio. Padeda pašalinti skausmą apatinėje pilvo dalyje esant ciklo sutrikimams.

Gydytojai dažnai rekomenduoja žalias lapines daržoves dėl persileidimo tikimybės.

Be to, žalumynuose yra daug vitaminų, kurie aprūpina būsimą kūdikį maistinėmis medžiagomis. O žindymo laikotarpiu lapinės žalumynės gali praturtinti motinos pieną naudingais mikroelementais. Gerindamas motinos imuninę ir virškinimo sistemų veiklą, špinatai padeda moteriai jaustis geriau nėštumo metu.

Vitaminas A taip pat yra būtinas odai ir plaukams. Vitaminas A lėtina odos serumo gamybą plaukų folikuluose, palaiko normalią odos ir plaukų būklę.

Lapinės daržovės dažnai turi didelį kiekį askorbo rūgšties, kuri yra labai svarbi kolageno gamybai organizme.

Kokia špinatų nauda vyrams?

Špinatai stiprina potenciją dėl baltymų ir tokoferolio. Kraujo pritekėjimas į lytinius organus vyksta dėl riebalų rūgščių (omega-3) ir vitamino B9.

Špinatų sudėtyje yra cinko, kuris yra ypač naudingas vyresnio amžiaus vyrams, kai cinko trūkumas sukelia libido sumažėjimą, nepakankamą spermos gamybą ir prastą erekciją. Taip, vyrams padidėja prostatos uždegimo rizika.

Berniukams cinko trūkumas dažnai yra pagrindinė lytinių organų nepakankamo išsivystymo priežastis. Kasdien vartojant špinatus, bus padengta dalis organizmo paros cinko poreikio.

Špinatai normalizuoja vyrų hormonų pusiausvyrą, stiprina testosterono (vyriškojo lytinio hormono) gamybą. Be to, špinatuose yra vitamino E (tokoferolio), be kurio neįmanoma normali prostatos funkcija. Šio vitamino trūkumas gali sukelti raumenų distrofiją ir visišką nevaisingumą.

Amino rūgštys yra būtinos raumenų masės augimui ir palaikymui. Špinatuose jų yra tiek daug, kad jos vadinamos raumenų statybine medžiaga. Šis lapinis daržovė bus naudinga tiek kultūristams, tiek vyrams, dirbantiems sunkų fizinį darbą.

Kaip naudingiau valgyti špinatus?

Špinatus galima valgyti bet kokia forma. Šių žaliųjų daržovių privalumas yra tas, kad net termiškai apdorojant jie išlaiko daugumą maistinių medžiagų. Jauni lapai geriausiai tinka salotoms ar lengviems padažams. Universalus žaliasis padažas puikiai dera su mėsa, jūros gėrybėmis ir sūriu. Stambūs ir prinokę lapai turėtų būti troškinami, garinami arba kepami.

Špinatų žala

Špinatuose yra šťavelio rūgšties, kuri trukdo absorbcijai. Šťavelio rūgšties molekulės, taip pat vadinamos oksalatai, gali jungtis su kalciu ir geležimi ir neleidžia organizmui jų įsisavinti. Didelis oksalatų kiekis sumažina geležies ir kalcio absorbciją. Todėl organizmas negauna pakankamo šių elementų kiekio.

Špinatai yra turtingas maistinių skaidulų šaltinis. Nors skaidulų vartojimas yra naudingas virškinimui, organizmui reikia laiko priprasti prie jų. Todėl jis gali sukelti virškinimo sutrikimus, pavyzdžiui, dujų susidarymą, pilvo pūtimą, spazmus ir net vidurių užkietėjimą. Norėdami to išvengti, špinatus įtraukite į savo įprastą mitybą palaipsniui.

Špinatai gali sukelti lengvą ir vidutinio sunkumo vidurių pūtimą. Tai dažniausiai atsitinka dėl per didelio maisto produktų, turinčių daug ląstelienos, vartojimo. Todėl špinatų nereikėtų derinti su kitais maisto produktais, turinčiais daug ląstelienos.

Špinatai turi daug purinų. Tai organinių junginių grupė, kuri patekusi į organizmą pertekliumi virsta šlapimo rūgštimi. Per didelis šlapimo rūgšties kiekis inkstuose gali padidinti kalcio nusėdimą šiame organe. Dėl to susidaro smulkūs ir vidutinio dydžio inkstų akmenys. Geriau vengti špinatų, jei praeityje jau turėjote inkstų akmenų.

Špinatuose yra daug purinų, kurie metabolizuojasi organizme ir galiausiai padidina šlapimo rūgšties kiekį. Jei sergate tokiomis ligomis kaip podagrinis artritas, turėtumėte kuo labiau sumažinti špinatų vartojimą. Kitaip gali atsirasti stiprūs sąnarių skausmai, uždegimai ir patinimai.

Nors ir labai retai, bet špinatai gali sukelti alergines reakcijas. Dėl to, kad juose yra histamino, kuris sukelia nežymius pseudoalerginius poveikius.

Nerekomenduojama vartoti špinatų kartu su kraują skystinančiais vaistais, nes jų poveikis yra priešingas šio vaisto poveikiui.

Šaltinis: tsn.ua