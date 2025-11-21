Lessortui bus operuojama pėda – prancūzų vidurio puolėjo laukia reabilitacija

Prancūzas išvyksta į Portugaliją, kur jam bus operuojama kulkšnis, o kiek laiko truks reabilitacija, kol kas nėra skelbiama.
Iš pradžių buvo pasirinktas konservatyvus gydymo metodas ir buvo tikimasi, kad aukštaūgis į rotaciją grįš dar lapkričio mėnesį, tačiau papildomi tyrimai atskleidė, kad situacija negerėja ir M.Lessortui yra reikalinga operacija.
30-metis 206 cm ūgio vidurio puolėjas pernai Eurolygoje per 25 minutes turėjo 13 taškų, 6,6 atkovoto kamuolio, 1,6 rezultatyvaus perdavimo ir 20 naudingumo balų statistiką.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!