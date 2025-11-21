 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Lessortui bus operuojama pėda – prancūzų vidurio puolėjo laukia reabilitacija

2025-11-21 20:52 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-21 20:52

Atėnų „Panathinaikos“ klubas pranešė, kad aukštaūgiui Mathiasui Lessortui bus atlikta pėdos operacija.

M.Lessortui bus atlikta operacija (Scanpix nuotr.)

Atėnų „Panathinaikos“ klubas pranešė, kad aukštaūgiui Mathiasui Lessortui bus atlikta pėdos operacija.

0

Prancūzas išvyksta į Portugaliją, kur jam bus operuojama kulkšnis, o kiek laiko truks reabilitacija, kol kas nėra skelbiama.

Iš pradžių buvo pasirinktas konservatyvus gydymo metodas ir buvo tikimasi, kad aukštaūgis į rotaciją grįš dar lapkričio mėnesį, tačiau papildomi tyrimai atskleidė, kad situacija negerėja ir M.Lessortui yra reikalinga operacija.

30-metis 206 cm ūgio vidurio puolėjas pernai Eurolygoje per 25 minutes turėjo 13 taškų, 6,6 atkovoto kamuolio, 1,6 rezultatyvaus perdavimo ir 20 naudingumo balų statistiką.

