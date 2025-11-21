 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Gynėjo šou neišgelbėjo „Paris“ Pirėjuje

2025-11-21 23:22 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-21 23:22

Eurolygoje įspūdingą pasirodymą surengė Justinas Robinsonas, tačiau to nepakako, kad Paryžiaus „Paris“ (5/7) laimėtų.

J.Robinsonas siautėjo

Eurolygoje įspūdingą pasirodymą surengė Justinas Robinsonas, tačiau to nepakako, kad Paryžiaus „Paris“ (5/7) laimėtų.

0

Pirėjaus „Olympiacos“ (8/4) apgynė namus 98:86 (21:29, 37:20, 17:20, 23:17).

Rungtynių pradžioje paryžiečiai pabandė išsiveržti į priekį (13:11), nors Evanas Fournier ir Tyleris Dorsey nepaleido jų į priekį – 16:16. Vis tik skirtumas vėl augo (24:16), kadangi Justinas Robinsonas smeigė jau penktą savo tolimą metimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrojo ketvirčio pradžioje Alecas Petersas susimetė baudas, o Tysonas Wardas toliau mažino deficitą – 30:31. Galiausiai rezultatas tapo lygus, o A.Petersas jį persvėrė OLY naudai – 39:38. „Olympiacos“ bandė perimti iniciatyvą ir rungtynėms įpusėjus turėjo apčiuopiamą persvarą – 58:49.

Po pertraukos J.Robinsonas toliau buvo „Paris“ vedlys, bet jo neužteko – E.Fournier bei T.Dorsey išlaikė priekyje Graikijos klubą – 65:53. Tritaškiais „Paris“ bandė artėti (59:65), bet jų pro šalį nešvaistė ir šeimininkai – 71:59.

„Paris“ buvo grėsmingai priartėjusi (73:75), kadangi J.Robinsonas surengė įspūdingą šou. Tiesa, Thomasas Walkupas su T.Dorsey neleido „Paris“ priartėti labiau. E.Fournier galiausiai ėmė artinti prie pergalės savo ekipą (91:78) ir likęs laikas „Paris“ neišgelbėjo.

„Paris“ vertėsi be vedlio Nadiro Hifi, kuris susižeidė nugarą.

Bet šiame mače dominavo J.Robinsonas, kuris gerino karjeros rekordus: pelnė 35 taškus (7/10 trit.), atliko 4 perdavimus, provokavo 10 pražangų bei rinko 39 naudingumo balus.

„Olympiacos“: Evanas Fournier 18 (4/9 trit.), Aleksandras Vezenkovas 13 (2/8 dvit., 2/7 trit., 6 n.b.), Tysonas Wardas ir Tyleris Dorsey – po 12, Alecas Petersas 9, Donta Hallas 8 (7 atk. kam.).

„Paris“: Justinas Robinsonas 35 (7/10 trit.), Jeremy Morganas ir Yakuba Ouattara (2/7 trit.)– po 13, Mouhamedas Faye 9 (8 atk. kam.).

