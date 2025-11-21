Gynėjo šou neišgelbėjo „Paris“ Pirėjuje

Pirėjaus „Olympiacos“ (8/4) apgynė namus 98:86 (21:29, 37:20, 17:20, 23:17).
Justin Robinson came out scorching hot in Q1! 🔥— EuroLeague (@EuroLeague) November 21, 2025
15 PTS on 5/6 from beyond the arc for @5Alive_ in less than 7 min 😱@ParisBasketball pic.twitter.com/Qi98rT5sCs
Rungtynių pradžioje paryžiečiai pabandė išsiveržti į priekį (13:11), nors Evanas Fournier ir Tyleris Dorsey nepaleido jų į priekį – 16:16. Vis tik skirtumas vėl augo (24:16), kadangi Justinas Robinsonas smeigė jau penktą savo tolimą metimą.
Antrojo ketvirčio pradžioje Alecas Petersas susimetė baudas, o Tysonas Wardas toliau mažino deficitą – 30:31. Galiausiai rezultatas tapo lygus, o A.Petersas jį persvėrė OLY naudai – 39:38. „Olympiacos“ bandė perimti iniciatyvą ir rungtynėms įpusėjus turėjo apčiuopiamą persvarą – 58:49.
Po pertraukos J.Robinsonas toliau buvo „Paris“ vedlys, bet jo neužteko – E.Fournier bei T.Dorsey išlaikė priekyje Graikijos klubą – 65:53. Tritaškiais „Paris“ bandė artėti (59:65), bet jų pro šalį nešvaistė ir šeimininkai – 71:59.
Never enough Donta Hall alley oops! ✈️— EuroLeague (@EuroLeague) November 21, 2025
Courtesy of @twalkup23 🆙#MotorolaMagicMoment @Moto | @Olympiacos_BC pic.twitter.com/W75AnLUI9m
„Paris“ buvo grėsmingai priartėjusi (73:75), kadangi J.Robinsonas surengė įspūdingą šou. Tiesa, Thomasas Walkupas su T.Dorsey neleido „Paris“ priartėti labiau. E.Fournier galiausiai ėmė artinti prie pergalės savo ekipą (91:78) ir likęs laikas „Paris“ neišgelbėjo.
„Paris“ vertėsi be vedlio Nadiro Hifi, kuris susižeidė nugarą.
Bet šiame mače dominavo J.Robinsonas, kuris gerino karjeros rekordus: pelnė 35 taškus (7/10 trit.), atliko 4 perdavimus, provokavo 10 pražangų bei rinko 39 naudingumo balus.
„Olympiacos“: Evanas Fournier 18 (4/9 trit.), Aleksandras Vezenkovas 13 (2/8 dvit., 2/7 trit., 6 n.b.), Tysonas Wardas ir Tyleris Dorsey – po 12, Alecas Petersas 9, Donta Hallas 8 (7 atk. kam.).
„Paris“: Justinas Robinsonas 35 (7/10 trit.), Jeremy Morganas ir Yakuba Ouattara (2/7 trit.)– po 13, Mouhamedas Faye 9 (8 atk. kam.).
