 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Ore uoste išvydusi šeimą su vaiku, Violeta Repčenkaitė nusprendė netylėti: „Kreipiausi į juos“

2025-11-21 14:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 14:07

Buvusi televizijos laidų vedėja Violeta Repčenkaitė socialiniuose tinkluose pasidalijo prisiminimu, kuris turi itin gražią pamoką visiems. 

Violeta Repčenkaitė, oro uostas (nuotr. Instagram, 123rf)

Buvusi televizijos laidų vedėja Violeta Repčenkaitė socialiniuose tinkluose pasidalijo prisiminimu, kuris turi itin gražią pamoką visiems. 

REKLAMA
2

Socialiniame tinkle „Instagram“ Violeta paviešino istoriją iš vieno apsilankymo oro uoste. 

Violeta Repčenkaitė pasidalijo istorija

Šiuo gražiu pasakojimu ji sutiko pasidalyti su naujienų portalu tv3.lt. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Moteris pabrėžė, kad labai norėtųsi, jog kuo daugiau žmonių rinktųsi ne tylėti, bet kalbėti ir palaikyti vieni kitus.

REKLAMA
REKLAMA

„Sėdim su dukrele dabar oro uoste ir laukiam lėktuvo į Maltą. Kaip tik prisiminiau, kad mūsų skrydis į Lietuvą lapkričio 9 dieną prasidėjo jautria pažintimi, kurią dar sėdėdama lėktuve aprašiau. Dabar, vartydama užrašus, ją prisiminiau. Dalinuosi. Svarbu.

REKLAMA

Skrydis Malta – Lietuva.

Atsisėdome kavinės gale, kur buvo mažiausiai žmonių.

Netrukus prie staliuko šalia mūsų atsisėdo šeima: tėtis, mama ir sūnus. Berniukui gal dešimt metų. Jis turi rimtų sveikatos sutrikimų, todėl jam buvo sunku nusėdėti vietoje.

Tėvai visaip mylavo ir bučiavo sūnelį, bandė jį užimti, bet kiekvienas nusiraminimas truko trumpai.

REKLAMA
REKLAMA

Jau nuo tos akimirkos, kai jie atsisėdo šalia, tik vaikučiui pradėjus blaškytis ir mesti daiktus, tėvai labai jaudinosi, kad aplinkiniams gali būti nepatogu.

Girdėjau, kaip jie kuždasi, kad gal reikėtų ieškoti dar atokesnės vietos.

Ir aš nebegalėjau tylėti. Kreipiausi į juos:

„Jūs esate nuostabūs ir tvarkotės tikrai labai puikiai. Niekada negalvokite, kad kažkam sukeliate rūpesčių ar turite slėptis nuo žmonių. Jūs esate labai mylintys ir įkvepiantys tėvai. Darote viską, ką galite.“ Sakiau tai iš visos širdies.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jų akyse sužibo ašaros. Mama pasakė, kad jiems tai labai svarbu, nes jie visada jaučiasi nepatogiai: triukšmas, žvilgsniai, nuovargis…

Jie papasakojo, kad jų situacija yra labai sudėtinga. Berniuko autizmas labai plataus spektro ir sunkus atvejis.

Jie sakė, kad seniai keliavo ir dabar norėjo pabandyti vėl. Malta jiems buvo nuostabi, todėl buvo pamiršę, kaip buvo sunku skristi pirmyn. Oro uoste viskas vėl sugrįžo.

REKLAMA

Apsikabinome su mama stipriai, kaip artimos draugės. Ji dėkojo, bet tikrai nebuvo už ką. Atsisveikinome. Ir pagalvojau: mes net nežinome vieni kitų vardų. Ir to visiškai nereikia. Rašau todėl, kad noriu įkvėpti palaikyti nepažįstamus žmones šalia. Empatija ir palaikantis žodis nieko nekainuoja. O tam, kuris jį išgirsta, gali reikšti labai daug. Aš visada renkuosi pasakyti, ne tylėti.

REKLAMA

Ir jus kviečiu: ne tylėkite. Palaikykite. Mums nereikia keistis telefonais ar adresais. Užtenka būti žmonėmis vieni kitiems. Jei jau trumpam susitikome, tegu tai būna geras ir įkvepiantis susitikimas“, – socialiniame tinkle rašė ji.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų