TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Rolando ir Laimos Paksų dukra Inga – apie nukeltą gimtadienio šventę bei tai, kodėl joje nedalyvaus tėvai

2025-11-21 16:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-21 16:25

Spalio 5 dieną Rolando ir Laimos Paksų dukra, trijų vaikų mama Inga Stumbrienė šventė ypatingą progą – savo gimtadienį. Tiesa, šią dieną moteris su draugais paminės tik šį savaitgalį, o tam yra svarbi priežastis.

Inga Stumbrienė su šeima (tv3.lt fotomontažas)

Spalio 5 dieną Rolando ir Laimos Paksų dukra, trijų vaikų mama Inga Stumbrienė šventė ypatingą progą – savo gimtadienį. Tiesa, šią dieną moteris su draugais paminės tik šį savaitgalį, o tam yra svarbi priežastis.

5

Naujienų portalui tv3.lt Inga Stumbrienė kiek daugiau papasakojo apie laukiamą šventę ir atskleidė, kodėl joje nedalyvaus tėvai.

Nukelta gimtadienio šventė

Nepaisant to, kad moters gimtadienis buvo spalio mėnesį, tačiau netrukus jį paminės su artimiausiais draugais.

„Šventę švęsime su draugais restorane. Tikrąją gimimo dieną šventėme su šeima Monake. Vėliau, grįžę į Lietuvą, ją paminėjome ir su tėveliais bei artimaisiais. Spalio pabaigoje buvo suplanuota šventė su draugais, bet netikėtai susirgo mažylis, tad teko ją atidėti. Deja, tik po mėnesio pavyko parinkti visiems tinkamą datą“, – atskleidė ji.

Paklausta, kur įvyks šventė, I. Stumbrienė atskleidė, kad jau kuris laikas šią dieną pamini pamėgtoje vietoje: „Mano gimtadienio šventės vieta jau kelerius metus nesikeičia – tai „Stiklių“ restoranas. Mums ten labai patinka: itin jauki ir elegantiška aplinka, o be to, nuostabi virtuvė.“

Šventės kaltininkė taip pat yra sugalvojusi ir gimtadienio temą: „Taip, tematika tikrai bus, bet kol kas jos atskleisti negaliu.“

Pasak jos, gimtadienio tradicija yra būtent šios dienos paminėjimas: „Pati svarbiausia tradicija – švęsti gimtadienį. Man tai išties svarbi ir visada laukiama šventė.“

Baigdama pokalbį apie laukiamą dieną, Inga atskleidė, kodėl šventėje nedalyvaus tėvai.

„Su tėveliais mano gimtadienį jau paminėjome, tad šioje šventėje dalyvaus mano artimiausi draugai“, – šyptelėjo ji.

 

 

