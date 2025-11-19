 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Inga Stumbrienė viešumoje – sunkiai atpažįstama: trumpa suknelė atidengė ilgas kojas

2025-11-19 15:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-11-19 15:10
2025-11-19 15:10

Antradienio vakarą Vilniaus Pirklių klubas vėl sužibo prabanga ir išskirtine atmosfera – čia vyko išskirtinis renginys, sukvietęs gausų būrį žinomų veidų. Tarp jų dėmesį patraukė ir Inga Stumbrienė, kuri šį kartą nustebino net ir ištikimiausius savo stiliaus gerbėjus.

Saugirdas Vaitulionis surengė įspūdingą vakarą: pristatė naujus kvepalus ir subūrė šimtą garsenybių (nuotr. spaudos pranešimo)
282

Antradienio vakarą Vilniaus Pirklių klubas vėl sužibo prabanga ir išskirtine atmosfera – čia vyko išskirtinis renginys, sukvietęs gausų būrį žinomų veidų. Tarp jų dėmesį patraukė ir Inga Stumbrienė, kuri šį kartą nustebino net ir ištikimiausius savo stiliaus gerbėjus.

Renginyje ji pasirodė su vyru Aivaru.

Saugirdas Vaitulionis surengė įspūdingą vakarą: pristatė naujus kvepalus ir subūrė šimtą garsenybių
FOTOGALERIJA. Saugirdas Vaitulionis surengė įspūdingą vakarą: pristatė naujus kvepalus ir subūrė šimtą garsenybių

Vakaro svečius stebino pokyčiai

Verslininkė ir socialinių tinklų veikėja pasirinko trumpą, elegantišką suknelę, atidengusią ilgas kojas – tokio įvaizdžio renginiuose ji demonstruoja ne tik retai, bet ir itin subtiliai. Šį kartą Inga atrodė tikrai stulbinančiai, spinduliavo elegancija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Renginio vakarą lydėjo šventinė atmosfera, išskirtiniai pasirodymai ir gausybė pramogų pasaulio žvaigždžių, tačiau būtent Ingos stiliaus pokytis sukėlė daugiausia šurmulio tiek salėje, tiek socialiniuose tinkluose.

Renginys subūrė garsenybes

Vakarui buvo kruopščiai pasiruošta: dekoras, muzika ir šventinė nuotaika kūrė ypatingą atmosferą, o svečių gretose pasirodė žinomi atlikėjai, dizaineriai, verslininkai ir nuomonės formuotojai.

Atsibodo,
Atsibodo,
2025-11-19 15:18
kad ir tarpkojį atidengtų-neįdomu.
Atsakyti
Kiek galima?
Kiek galima?
2025-11-19 15:27
Inga Stumbrienė... senamadiška. Holistinės laiko spiralės ir empatijos nepažinę powerbankai reikalauja persivadinti į:

INGĖ STUMBRĖ

Atsakyti
Daiva
Daiva
2025-11-19 15:32
senatvė - ne džiaugsmas ir Ingutei. O dar su tokia mityba. Mano nuomone, ji jau su peruku.
Atsakyti
