  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Saugirdas Vaitulionis prisijungė prie protesto: „Tai mūsų visų reikalas“

2025-11-12 14:23 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 14:23

Besitęsiantis kultūros bendruomenės protestas sulaukia vis daugiau šios srities atstovų susirūpinimo. Prie protesto akcijos prisijungė ir žinomas visuomenės veikėjas Saugirdas Vaitulionis.

Saugirdas Vaitulionis nuotr. Dariaus Kučio

Besitęsiantis kultūros bendruomenės protestas sulaukia vis daugiau šios srities atstovų susirūpinimo. Prie protesto akcijos prisijungė ir žinomas visuomenės veikėjas Saugirdas Vaitulionis.

2

Stovėjimą protesto vietoje jis perėmė iš dainų kūrėjo, prodiuserio ir grupės „G&G Sindikatas“ nario Artūro Matkevičiaus, geriau žinomo kaip DJ Mamania.

Trečiadienio misija

Savo apsisprendimą S. Vaitulionis įvardijo kaip „misiją“ ir socialiniuose tinkluose išplatino žinutę:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Atstovėsim iki galo“, – pabrėžė S. Vaitulionis.

Prisijungęs prie kultūros protesto, S. Vaitulionis instagrame rašė:

„Nes tai jau nebėra tik apie kultūrą!

Ir tai nėra tik kultūros ir meno bendruomenės reikalas.

Tai mūsų visų reikalas – atstovėti už mūsų Valstybę!“

Primename, jog šalia Prezidentūros vis dar vyksta kultūrininkų protesto akcija „Aš (at)stovėsiu“..

Prie šios protesto akcijos prisijungė ir žinoma dainininkė Jessica Shy.

Socialiniame tinkle teisininkas bei rašytojas Justinas Žilinskas pasidalijo Jessicos Shy kadru, kuri dalyvavo kultūros proteste.

„Čia lietuje stovi mergina, kuriai rinktis šviesos pusę – tikra rizika. Nes ji – neįtikėtinai populiari. Bet ji renkasi. Ir už tai visų pavidalų tamsa ją tarkuos, grasins, kad nebeis į koncertus, plūs, sakys, kad ji niekada vėl nesurinks trijų Kalnų parkų, dergs, vems. Bet ji surinks, gal net daugiau, nes žmogaus yra tiek, kiek geba stovėti už tai, kuo tiki. Tai nėra lengva, bet svarbu.

Ačiū, Jessica Shy“, – feisbuke rašė J. Žilinskas.

