TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Antradienį planuojamas protestas prieš „aušriečių“ siūlomą kandidatą į kultūros ministrus

2025-09-23 06:08 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 06:08

„Nemuno aušros“ kandidatu į kultūros ministrus pasipiktinusi kultūrininkų bendruomenė antradienį kviečia į susitikimą, kurio metu bus ruošiamasi protestui. Renginio metu ketinama pristatyti kultūros darbuotojų rengiamos peticijos juodraštį bei apsvarstyti planuojamo protesto veiksmų planą.

Kultūros ministerija (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

„Nemuno aušros" kandidatu į kultūros ministrus pasipiktinusi kultūrininkų bendruomenė antradienį kviečia į susitikimą, kurio metu bus ruošiamasi protestui. Renginio metu ketinama pristatyti kultūros darbuotojų rengiamos peticijos juodraštį bei apsvarstyti planuojamo protesto veiksmų planą.

0

„Kultūros žmonės, jeigu jums rūpi, kokios rokiruotės vyksta Vyriausybėje, ir nepritariate tam, kad Kultūros ministerija tampa politinių mainų objektu – kviečiame jungtis prie protesto asamblėjos prieš Kultūros ministerijos atidavimą „Nemuno aušrai“. Kultūros lauko ateitis priklauso nuo mūsų pačių“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašo protesto rengėjai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Akciją rengia Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos pirmininkė Agnė Jokšė, Lietuvos džiazo federacijos pirmininkė Dorotėja Būdaitė, trumpametražių filmų kūrėjų asociacijos „Lithuanian Shorts Agency“ direktorė Rimantė Daugėlaitė ir Lietuvos šokio informacijos centro vadovė Gintarė Masteikaitė.

Socialdemokratams ir „Nemuno aušrai“ apsikeitus ministerijomis, į „aušriečiams“ atitekusį kultūros ministro postą teikiamas partijos narys Ignotas Adomavičius. Ši kandidatūra buvo viešai kritikuojama, nes jis esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijos.

ELTA primena, kad prezidentas Gitanas Nausėda dekretu jau buvo paskyręs naująja kultūros ministre socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę.

