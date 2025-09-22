Kalendorius
Tapinas patraukė per dantį naująjį kandidatą į ministrus: „Su kultūra turbūt labiausiai susijęs per šitą solinę partiją“

2025-09-22 16:49 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-22 16:49

Visuomenininkas Andrius Tapinas savo „Facebook“ įraše pristatė naująjį kandidatą į kultūros ministrus – Ignotą Adomavičių. Nors jis yra baigęs Čiurlionio menų mokyklą, A. Tapinas ironizuoja savo įraše, kad makaronai ir trombonas – tai artimiausia, ką „Nemuno aušra“ galėjo rasti kultūrai.

Andrius Tapinas apie Ignotą Adomavičių (tv3.lt koliažas)

20

„Taigi – būsimasis kultūros ministras nuo „Nemuno aušros“ Ignotas Adomavičius. Verslininkas, prekiauja makaronais ir ravioliais „Bravo pasta“.

Šiemet „Lidlui“ patiekė partiją raviolių su vištiena su salmonelėmis. NemŪno rašo su Ū ilgąja, bet tegu rašo rašytojai, ministrai ateina valdyti. Iki 2024 metų buvęs liberalas, bet kaip man pats rašė - išėjo jau seniau, tik liberalai pamiršo jį išbraukti.

Su kultūra turbūt labiausiai susijęs per šitą solinę partiją. Teisybės dėlei, yra baigęs Čiurlionio menų mokyklą tromboną ir dainavimą. Manau, kad makaronai + trombonas yra arčiausiai kultūros, ką galėjo surasti „Nemuno aušra“.

Jau matau mūsų kultūros grandus, Nacionalinių premijų laureatus, pasaulinio garso muzikantus, dailininkus, režiserius pagarbiai klausančius makaronų fabriko direktoriaus nurodymų.

Svarbiausia nevalgykit jo raviolių, jeigu vaišins, nes pasigausit salmoneliozę.

P.S. Dainos tekstas labai artimas aktualijoms“, – rašė savo „Facebook“ paskyroje A. Tapinas.

Adomavičius teikiamas kandidatas į kultūros ministro postą

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad į „Nemuno aušrai“ apsikeitus ministerijoms atitekusį kultūros ministro postą teikiamas „aušrietis“ Ignotas Adomavičius, į aplinkos ministrus premjerė teikia viceministro Kastyčio Žuromsko kandidatūrą.

Socialdemokratų, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų pasirašytos koalicinės sutarties prieduose yra numatytas ministerijų pasiskirstymas tarp partnerių. 

Įvykus mainams, šis priedas turėtų būti atnaujinamas. Šiuo metu prezidento dekretu yra paskirta 12 ministrų iš 14.

Rugpjūtį po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo ir ankstesnės valdančiosios daugumos iširimo sudaryta Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos koalicija Seime turi 82 narius.

kas ten rašė
kas ten rašė
2025-09-22 16:51
žemaitaitis ir kultūra-einu groti balalaika
Atsakyti
jo
jo
2025-09-22 17:10
eik pinigu rinkti haholams nekomentaves dar vienas durnelis
Atsakyti
