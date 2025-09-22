Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Norkienė palaiko ministerijų mainus: jei tokia stabilumo kaina – normalu

2025-09-22 11:00 / šaltinis: ELTA
2025-09-22 11:00

Socialdemokratams ir „Nemuno aušrai“ sutarus mainytis Energetikos ir Kultūros ministerijomis, Seimo vicepirmininkė, „valstiečių“ atstovė Aušrinė Norkienė sako, kad tokiam apsikeitimui pritartų. Pasak jos, jeigu tai yra vienintelė išeitis turėti suformuotą Vyriausybę, jos atstovaujama Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija šį sprendimą palaikys.

Aušrinė Norkienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Socialdemokratams ir „Nemuno aušrai“ sutarus mainytis Energetikos ir Kultūros ministerijomis, Seimo vicepirmininkė, „valstiečių“ atstovė Aušrinė Norkienė sako, kad tokiam apsikeitimui pritartų. Pasak jos, jeigu tai yra vienintelė išeitis turėti suformuotą Vyriausybę, jos atstovaujama Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija šį sprendimą palaikys.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jeigu tai yra vienintelė išeitis ir kelias, tame matytume sprendimą. (...) Žinoma, tai neįneša kažkokio tvarumo tame mūsų susitarime, bet jeigu tai yra kaina dėl stabilumo ir Vyriausybės formavimo, galbūt tai yra normalu“, – pirmadienį Eltai teigė A. Norkienė.

REKLAMA
REKLAMA

„Visi norime stabilumo valstybėje ir suformuotos Vyriausybės. Natūralu, kad visi ieškome kompromisų. Jeigu būtų mainai, jeigu rastume tą sprendimą ir jeigu tai vestų mus prie galutinio Vyriausybės suformavimo, manau, tai būtų kelias, link kurio visi ir einame“, – sakė ji.

REKLAMA

Kaip skelbta anksčiau, paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės formuojamame Ministrų kabinete vis dar trūksta aplinkos ir energetikos ministrų. Abi šios ministerijos koalicinių derybų metu buvo atitekusios „Nemuno aušrai“. Tiesa, partijai nepavyko rasti kandidatų, kuriuos patvirtintų prezidentas Gitanas Nausėda.

Didžiausiu Ministrų kabineto formavimo iššūkiu, pasak Remigijaus Žemaitaičio, tapo užsitęsusios kandidato į energetikos ministrus paieškos. Siekiant išspręsti šį klausimą, praėjusios savaitės pabaigoje tarp socialdemokratų ir „aušriečių“ buvo atnaujintos derybos dėl ministerijų portfelių, siekiant, jog Energetikos ministerijos vadovo postas atitektų socialdemokratams.

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, už šį postą socialdemokratai „Nemuno aušrai“ perleido Kultūros ministeriją, į kurios vadoves jau buvo delegavę Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkę Vaidą Aleknavičienę.

I. Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas patvirtino, jog paskirtoji premjerė jau sulaukė „Nemuno aušros“ siūlomų kandidatų į aplinkos ir kultūros ministrus. Pasak jo, I. Ruginienė artimiausiu metu ketina susitikti su pasiūlytais pretendentais. 

ELTA primena, kad socialdemokratų, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų pasirašytos koalicinės sutarties prieduose yra numatytas ministerijų pasiskirstymas tarp partnerių. Įvykus mainams, šis priedas turėtų būti atnaujinamas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vytenis Povilas Andriukaitis (nuotr. Elta)
Po ministerijų mainų – Andriukaičio reakcija: „Tai nerimta“ (4)
Inga Ruginienė (nuotr. D. Labučio) (nuotr. Elta)
Ruginienė sulaukė „Nemuno aušros“ siūlomų kandidatų į ministrus (3)
Laurynas Kasčiūnas (nuotr. ELTA)
Kasčiūnas: prezidentas Energetikos ministerijos vartus saugojo tvirtai (24)
Viktorija Čmilytė-Nielsen (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Viktorija Čmilytė-Nielsen: valdantieji sukasi tuščiomis apsukomis ir įkaitais laiko valstybę (20)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų