TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Socialdemokratai ir „Nemuno aušra“ apsimainė ministerijomis

2025-09-22 10:02 / šaltinis: BNS
2025-09-22 10:02

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) ir „Nemuno aušra“ apsimainė Kultūros ir Energetikos ministerijomis, „aušriečiai“ pateikė premjerei kandidatus į ministrus.

Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Elta)

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) ir „Nemuno aušra" apsimainė Kultūros ir Energetikos ministerijomis, „aušriečiai" pateikė premjerei kandidatus į ministrus.

3

„Taip (įvyko mainai – BNS), (...) pateikti kandidatai premjerei“, – BNS pirmadienį sakė „aušriečių“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius.

Jis neatskleidė „Nemuno aušros“ pateiktų kandidatų į aplinkos ir kultūros ministrus bei teigė, kad jų pavardės paaiškės „labai greitai“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės atstovas Ignas Dobrovolskas BNS patvirtino, kad I. Ruginienė sulaukė iš „aušriečių“ ministrų kandidatūrų.

„Ministrė pirmininkė dėl jų sprendimo dar nėra priėmusi. Pokalbiai su jais numatomi artimiausiu metu“, – sakė I. Dobrovolskas.

Pirmasis apie ministerijų mainus pranešė portalas „Delfi“.

Kaip rašė BNS, Vyriausybės formavimas įstrigo „Nemuno aušrai“ nerandant kandidatų vadovauti Aplinkos ir Energetikos ministerijoms.

Prezidentas praėjusią savaitę „aušriečių“ teiktas Povilo Poderskio bei Mindaugo Jablonskio kandidatūras atmetė, nes nebuvo tikras, kad jie prioritetą teiks viešajam interesui.

„Nemuno aušra“ didžiausiai koalicijos partnerei LSDP buvo pateikę keturis variantus, kaip spręsti susidariusią situaciją, o ši penktadienį pateikė savo atsakymą.

Naujienų portalas „15min“ skelbė, kad „aušriečiai“ su ministerijų mainais sutiko, tačiau turėjo su tuo susijusių papildomų sąlygų.

Socialdemokratai į kultūros ministres buvo numatę parlamentarę Vaidą Aleknavičienę, kuri šiose pareigose turėjo pakeisti Šarūną Birutį.

BNS skelbė, kad kol kas prezidentas paskyrė 12 iš 14 Ingos Ruginienės ministrų kabineto narių.

Rugpjūtį po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo ir ankstesnės valdančiosios daugumos iširimo sudaryta Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos koalicija Seime turi 82 narius.

