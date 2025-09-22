Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaičio ir jo brolio įmonė sudarė 50 tūkst. eurų sutartį su Aplinkos apsaugos departamentu

2025-09-22 07:46 / šaltinis: ELTA
2025-09-22 07:46

Bendrovė „Pamario starta“, kurios didieji akcininkai yra „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis ir jo brolis, šiemet sudarė 50 tūkst. eurų automobilių remonto sutartį su Aplinkos apsaugos departamentu.

Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Orestas Gurevičius

Bendrovė „Pamario starta“, kurios didieji akcininkai yra „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis ir jo brolis, šiemet sudarė 50 tūkst. eurų automobilių remonto sutartį su Aplinkos apsaugos departamentu.

21

Pastarasis valdomas partijos kuruojamos Aplinkos ministerijos, skelbia LRT Tyrimų skyrius.

Anot jo, sutartį R. Žemaitaičio ir jo brolio Dževaldo Žemaitaičio įmonė, Šilutėje valdanti autoservisą, pasirašė šių metų gegužės viduryje.

Remiantis ja, brolių Žemaitaičių įmonė prižiūrės 10 departamento tarnybinių automobilių.

Pats R. Žemaitaitis portalui teigė nedalyvaujantis šiame versle bei savo ryšius su įmone deklaravęs.

Lietuvoje niekam nėra draudžiama, jokioms įmonėms, dalyvauti konkursuose ir juos laimėti. Aš labai džiaugiuosi, kad „Pamario starta“ – „Bosch Car Service“, kuris šiandien yra geriausias servisas Lietuvoje, dalyvauja viešuosiuose pirkimuose ir užtikrina pigiausią kainą būtent biudžetinėms įstaigoms“, – LRT Tyrimų skyriui sakė R. Žemaitaitis ir pridūrė šioje situacijoje nematantis galimo interesų konflikto.

„Politikas nesudaro interesų konflikto, nes aš nesu aplinkos ministras, nekuruoju Aplinkos ministerijos. Deklaracijos yra visos pateiktos. Politikas turi vengti asmeninės, tiesioginės naudos sau“, – pažymėjo politikas.

Anot tyrimo, „Pamario starta“ pradėjo sektis ir kituose viešuosiuose pirkimuose prieš ketverius metus. 2021 metais įmonė laimėjo 4 pirkimus, pernai – 141. Šiemet iki rugsėjo įmonė taip pat jau sudalyvavo 98 konkursuose.

