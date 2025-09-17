Ruginienės atsakas: „Ne Žemaitaitis teikia pavardes, o premjerė“

„Ne Žemaitaitis teikia pavardes, o premjerė. Tai priklausys nuo mano apsisprendimo“, – žurnalistams trečiadienį sakė ji.
„Aš jau sakiau – tų pačių pavardžių tikrai neteiksiu“, – pridūrė Vyriausybės vadovė.
Kiek anksčiau R. Žemaitaitis pareiškė, jog jei jo vedamos partijos pozicija netenkina partnerių, koalicijos gali ir nelikti. Reaguodama į tai I. Ruginienė teigia, jog sprendimą dėl tolimesnio valdančiosios daugumos likimo galės priimti tik tada, kai „aušriečių“ lyderis tai išsakys jai į akis.
„Jis turi tai man pasakyti į akis, o ne sakyti jums“, – sakė ministrė pirmininkė.
„Kai pasakys, tada, matyt, nuspręsiu, ką darysiu“, – kalbėjo ji.
Kaip skelbta anksčiau, Inga Ruginienė trečiadienį pareiškė, jog prezidentui antrą kartą nebeteiks savaitės pradžioje atmestų Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio kandidatūrų.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą – šiuo metu jame yra 12 pavardžių
Antradienį „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis nurodė, kad „aušriečiai“ teiks naujus kandidatus į ministrus. Seimo narys Robertas Puchovičius nurodė, kad ketinama siūlyti į pareigas partijai priklausančius pretendentus. Visgi, kol kas kandidatų „aušriečiai“ nėra pateikę.
