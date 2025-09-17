Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienės atsakas: „Ne Žemaitaitis teikia pavardes, o premjerė“

2025-09-17 15:18 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 15:18

„Aušriečių“ lyderiui ignoruojant paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės reikalavimą ir žadant prezidentui teikti jau kartą atmestas ministrų kandidatūras, Vyriausybės vadovė tikina, jog galutinis sprendimas – jos rankose. 

Remigijus Žemaitaitis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

„Aušriečių“ lyderiui ignoruojant paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės reikalavimą ir žadant prezidentui teikti jau kartą atmestas ministrų kandidatūras, Vyriausybės vadovė tikina, jog galutinis sprendimas – jos rankose. 

6

„Ne Žemaitaitis teikia pavardes, o premjerė. Tai priklausys nuo mano apsisprendimo“, – žurnalistams trečiadienį sakė ji. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš jau sakiau – tų pačių pavardžių tikrai neteiksiu“, – pridūrė Vyriausybės vadovė. 

Kiek anksčiau R. Žemaitaitis pareiškė, jog jei jo vedamos partijos pozicija netenkina partnerių, koalicijos gali ir nelikti. Reaguodama į tai I. Ruginienė teigia, jog sprendimą dėl tolimesnio valdančiosios daugumos likimo galės priimti tik tada, kai „aušriečių“ lyderis tai išsakys jai į akis. 

„Jis turi tai man pasakyti į akis, o ne sakyti jums“, – sakė ministrė pirmininkė. 

„Kai pasakys, tada, matyt, nuspręsiu, ką darysiu“, – kalbėjo ji. 

Kaip skelbta anksčiau, Inga Ruginienė trečiadienį pareiškė, jog prezidentui antrą kartą nebeteiks savaitės pradžioje atmestų Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio kandidatūrų. 

ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą – šiuo metu jame yra 12 pavardžių

Antradienį „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis nurodė, kad „aušriečiai“ teiks naujus kandidatus į ministrus. Seimo narys Robertas Puchovičius nurodė, kad ketinama siūlyti į pareigas partijai priklausančius pretendentus. Visgi, kol kas kandidatų „aušriečiai“ nėra pateikę.

