Nausėda kirto Žemaitaičiui dėl noro „trolinti“ valstybę: sėjant sumaištį, į ministrus galima pasiūlyti ir antilopę

„Jeigu norima sėti sumaištį visuomenėje, arba trolinti visus aplinkui – galima ir antilopę pasiūlyti į ministro pareigas“, – žurnalistams Vilniuje teigė G. Nausėda.
„Manau, kad save gerbiantys kandidatai gerai pagalvos prieš leisdamiesi į tokį nuotykį. Dėl tos priežasties arba mes dirbame rimtai, arba rizikuojame valstybės stabilumu“, – akcentavo jis.
Prezidentas: „Nemuno aušra“ į ministrus negali pasiūlyti kandidatų, kurie neverstų tvertis už galvos
„Nemuno aušrai“ kol kas nepateikus naujų kandidatų į aplinkos ir energetikos ministrus, prezidentas, jog tai daroma, nes politinė jėga neturi kandidatų, kurie neverstų „tvertis už galvos“.
„Man atrodo, kad visas šitas vaikų žaidimas smėlio dėžėje dabar vykdomas dėl labai paprastos priežasties, šita partija arba, kaip čia ją įvardinti, žmonių grupė, tiesiog neturi kandidatų, kurių pasiūlymas nesukeltų šypsenos arba neverstų tvertis už galvos“, – žurnalistams trečiadienį teigė šalies vadovas.
Stebina socialdemokratų kantrybė
Tuo metu paklaustas, ar socialdemokratams nereikėtų ieškoti naujų koalicijos partnerių, prezidentas stebėjosi socdemų kantrybe.
„Aš ne mokytojas ir ne kažkoks pamokslautojas socialdemokratams. Be jokios abejonės, kartais nusistebiu, kokia milžiniška yra socialdemokratų kantrybė“, – sakė G. Nausėda.
„Aušriečiai“ į energetikos ministrus siūlė Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai laikinai vadovaujantį Povilą Poderskį.
Tiesa, šį pirmadienį G. Nausėda atmetė abi kandidatūras. Po tokio šalies vadovo sprendimo, R. Žemaitaitis pradėjo svarstyti, jog buvo sulaužyta koalicinė sutartis.
Visgi, antradienio rytą, po „aušriečių“ frakcijos posėdžio, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė tikino su „Nemuno aušros“ atstovais sutarusi, jog kandidatų į ministrus pavardės jai bus pateiktos tą pačią dieną. Vėliau „aušriečių“ frakcijos seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius sakė, jog į ministrus bus teikiamos partijai priklausančių asmenų kandidatūros. Jo teigimu, galutinį sprendimą turi priimti partijos valdyba.
Tačiau antradienį „aušriečiai“ savo sprendimo viešai nepaskelbė. Tuo metu R. Žemaitaitis trečiadienio rytą svarstė, jog į aplinkos ir energetikos ministrus gali būti pateiktos tos pačios kandidatūros, kurios jau buvo atmestos prezidento G. Nausėdos.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
Antradienį „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis nurodė, kad „aušriečiai“ teiks naujus kandidatus į ministrus.
Remigijus Žemaitaitis: partija prezidentui gali dar kartą teikti jau atmestų ministrų kandidatūras
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, jog partija gali nuspręsti prezidentui Gitanui Nausėdai dar kartą siūlyti jau atmestų kandidatų į aplinkos ir energetikos ministrus – Povilo Poderskio bei Mindaugo Jablonskio – kandidatūras.
„Gal netgi ir tos pačios (pavardės – BNS) gali būti pateiktos. Nežinau, ką taryba priims. Gali būti ir Jablonskis, ir Poderskis, gali būti ir Artūras Skardžius pateiktas, galėtų būti bet kuris kitas partijos ir ne partijos narys. Ką partija nuspręs, taip ir bus“, – trečiadienį Žinių radijui teigė politikas.
„Manau, kad reikia nuimti emocijas ir reikia labai realiai žiūrėti į situaciją ir žiūrėti į valstybę. Manau, kad tie žmonės gali dirbti ir galėtų būti ministrais. Aš esu įsitikinęs ir aš tą matau“, – kalbėjo „aušriečių“ lyderis.
Kita vertus, R. Žemaitaitis teigė spėjantis, jog partijos teikiami kandidatai bus atmesti.
Nepaisant pažado paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei, „Nemuno aušra“ antradienį nepateikė kandidatų į ministrus. Tos pačios dienos vakarą R. Žemaitaitis kalbėjo apie galimą sprendimą trečiadienį, tačiau dabar parlamentaras kalba apie savaitės pabaigą.
„Tai gal penktadienį pavyks man suorganizuoti tarybą, nes tarybą reikia sušaukti visos Lietuvos. Gal pavyks ir anksčiau suorganizuoti partijos tarybą, ji priims sprendimą. Tada prezidentui, matyt, kad pirmadienį bus pateiktos kandidatūros kitos“, – teigė „aušriečių“ pirmininkas.
Nepaisant ankstesnės pozicijos neskirti „Nemuno aušros“ narių ministrais, G. Nausėda antradienį pareiškė, kad su tokiu kandidatu susitiktų, tačiau, jo teigimu, „prekyba prabangiais automobiliais, kebabų franšizė tikrai nebus užskaitomi kaip tinkama profesinė patirtis ministro pareigoms“.
Anot R. Žemaitaičio, tokie prezidento teiginiai žemina smulkų ir vidutinį Lietuvos verslą.
„Mes galime pateikti dar du kandidatus. Tie du kandidatai, matyt, bus atmesti, nes vakar išgirdau tokį žeminantį dalyką, kad kebabų prekybininkai ir automobilių prekybininkai, pasirodo, negali dirbti“, – kalbėjo „aušriečių“ vedlys.
Jis taip pat patikino, jog politinė jėga su koalicijos parteriais diskutuotų dėl keitimosi ministerijomis, tačiau tokią galimą rokiruotę paskirtoji premjerė Inga Ruginienė yra atmetusi.
Kaip rašė BNS, šalies vadovas P. Poderskio ir M. Jablonskio nepaskyrė, nes nesulaukė garantijos, kad viešojo intereso gynimas jiems bus svarbiausias.
G. Nausėda dėl to Ingos Ruginienės paprašė į Aplinkos ir Energetikos ministerijų vadovus pateikti naujus kandidatus.
Pasak I. Ruginienės, ministrai turi būti rasti greitai, nes rugsėjo 23-iąją Seime suplanuotas Vyriausybės programos tvirtinimas ir Ministrų kabineto priesaika.
Šiuo metu prezidentas yra paskyręs 12 iš 14 ministrų.
