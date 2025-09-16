Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda perspėja „Nemuno aušrą“: ragina nesityčioti iš valstybės

2025-09-16 16:28 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 16:28

Teikdama kandidatus į energetikos ir aplinkos ministrus, „Nemuno aušra“ neturėtų tyčiotis iš valstybės, sako prezidentas Gitanas Nausėda.

Gitanas Nausėda. ELTA / Josvydas Elinskas



5

„Pirmiausia, (reikia – ELTA), kad nebūtų pasityčiojimo iš valstybės (…). Kalbame apie Energetikos ministeriją, Aplinkos ministeriją. Tokios patirtys kaip prekyba prabangiais automobiliais, kebabų franšizė tikrai nebus užskaitoma kaip tinkama profesinė patirtis ministro pareigoms užimti. Kalbame apie pasityčiojimą iš valstybės“, – antradienį žurnalistams sakė šalies vadovas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dar kartą raginu labai rimtai pagalvoti prieš teikiant kandidatūrą. Taip pat raginu ir premjerę nesivadovauti „kuo greičiau, tuo geriau“ principu ir tikrai kritiškai įvertinti tas kandidatūras, kurios yra siūlomos, ir tada teikti kandidatūrą man“, – pridūrė jis. 

G. Nausėda pažymėjo, jog šios pozicijos nekeis net ir kai kurioms politinėms jėgoms bandant kelti jam ultimatumus. 

„Mano iškeltas reikalavimas nereiškia, kad aš nesusitiksiu su žmogumi. Bet kita vertus, niekas negali ultimatumais, grasinimais ar šantažais manęs įpareigoti patvirtinti ministro, kurio gebėjimu dirbti aš nesu užtikrintas. Tai yra mano atsakomybė ir, gerbiamieji, jums teks su tuo susitaikyti“, – kalbėjo prezidentas. 

„Aš esu atviras, bet tikrai neleisiu tyčiotis iš valstybės“, – akcentavo jis. 

ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.

„Aušriečiai“ į energetikos ministrus siūlė Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai laikinai vadovaujantį Povilą Poderskį. 

Pirmadienį šalies vadovas atmetė abi kandidatūras.

Antradienį „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis nurodė, kad „aušriečiai“ teiks naujus kandidatus į ministrus. Seimo narys Robertas Puchovičius nurodė, kad ketinama siūlyti į pareigas partijai priklausančius pretendentus.

